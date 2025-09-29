Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт предложил предоставлять налоговый вычет за сдачу норм ГТО - РИА Новости, 29.09.2025
00:15 29.09.2025
Народный фронт предложил предоставлять налоговый вычет за сдачу норм ГТО
Народный фронт предложил предоставлять налоговый вычет за сдачу норм ГТО - РИА Новости, 29.09.2025
Народный фронт предложил предоставлять налоговый вычет за сдачу норм ГТО
Народный фронт предложил ежегодно предоставлять налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО, а также расширить право получения налогового вычета на... РИА Новости, 29.09.2025
россия
ольга позднякова
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный фронт предложил ежегодно предоставлять налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО, а также расширить право получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей налогоплательщика, рассказали в пресс-службе Народного фронта. "Инициатива включает два ключевых направления: расширение права получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также изменение порядка предоставления вычета за сдачу норм ГТО. В настоящее время вычет при успешной сдаче ГТО предоставляется только раз в три года гражданам от 18 до 40 лет, поскольку диспансеризация в этой возрастной группе проводится с такой периодичностью. Инициатива Народного фронта предусматривает право на ежегодное получение налогового вычета при успешной сдаче норм ГТО, независимо от года прохождения диспансеризации", – сказала руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, её слова приводит пресс-служба. В Народном фронте также отметили, что эти инициативы нашли отражение в поручении президента РФ. Правительству совместно с движением поручено разработать механизмы предоставления соответствующих налоговых льгот. "Совокупность этих мер создаст мощный стимул для привлечения семей к регулярным занятиям спортом и сформирует устойчивую экономическую мотивацию к ведению здорового образа жизни. Расширение налоговых льгот будет способствовать укреплению межпоколенческих связей и формированию ответственного отношения к сохранению здоровья", – цитируют в пресс-службе Позднякову.
россия
2025
россия, ольга позднякова
Россия, Ольга Позднякова
Народный фронт предложил предоставлять налоговый вычет за сдачу норм ГТО

Народный фронт предложил ежегодно предоставлять налоговый вычет за норму ГТО

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный фронт предложил ежегодно предоставлять налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО, а также расширить право получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей налогоплательщика, рассказали в пресс-службе Народного фронта.
"Инициатива включает два ключевых направления: расширение права получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также изменение порядка предоставления вычета за сдачу норм ГТО. В настоящее время вычет при успешной сдаче ГТО предоставляется только раз в три года гражданам от 18 до 40 лет, поскольку диспансеризация в этой возрастной группе проводится с такой периодичностью. Инициатива Народного фронта предусматривает право на ежегодное получение налогового вычета при успешной сдаче норм ГТО, независимо от года прохождения диспансеризации", – сказала руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, её слова приводит пресс-служба.
Прыжки на скакалке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО
19 июня, 02:26
В Народном фронте также отметили, что эти инициативы нашли отражение в поручении президента РФ. Правительству совместно с движением поручено разработать механизмы предоставления соответствующих налоговых льгот.
"Совокупность этих мер создаст мощный стимул для привлечения семей к регулярным занятиям спортом и сформирует устойчивую экономическую мотивацию к ведению здорового образа жизни. Расширение налоговых льгот будет способствовать укреплению межпоколенческих связей и формированию ответственного отношения к сохранению здоровья", – цитируют в пресс-службе Позднякову.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
17 мая, 19:27
 
