Народный фронт предложил предоставлять налоговый вычет за сдачу норм ГТО
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник спартакиады пенсионеров во время сдачи нормативов ГТО. Архивное фото
Участник спартакиады пенсионеров во время сдачи нормативов ГТО. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Народный фронт предложил ежегодно предоставлять налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО, а также расширить право получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей налогоплательщика, рассказали в пресс-службе Народного фронта.
"Инициатива включает два ключевых направления: расширение права получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также изменение порядка предоставления вычета за сдачу норм ГТО. В настоящее время вычет при успешной сдаче ГТО предоставляется только раз в три года гражданам от 18 до 40 лет, поскольку диспансеризация в этой возрастной группе проводится с такой периодичностью. Инициатива Народного фронта предусматривает право на ежегодное получение налогового вычета при успешной сдаче норм ГТО, независимо от года прохождения диспансеризации", – сказала руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова, её слова приводит пресс-служба.
В Народном фронте также отметили, что эти инициативы нашли отражение в поручении президента РФ. Правительству совместно с движением поручено разработать механизмы предоставления соответствующих налоговых льгот.
"Совокупность этих мер создаст мощный стимул для привлечения семей к регулярным занятиям спортом и сформирует устойчивую экономическую мотивацию к ведению здорового образа жизни. Расширение налоговых льгот будет способствовать укреплению межпоколенческих связей и формированию ответственного отношения к сохранению здоровья", – цитируют в пресс-службе Позднякову.