https://ria.ru/20250929/gryzlov-2045135291.html

Грызлов предлагает разработать бренд "Сделано в Союзном государстве"

Грызлов предлагает разработать бренд "Сделано в Союзном государстве" - РИА Новости, 29.09.2025

Грызлов предлагает разработать бренд "Сделано в Союзном государстве"

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов предлагает разработать узнаваемый бренд "Сделано в Союзном государстве" для наиболее качественных товаров... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:40:00+03:00

2025-09-29T14:40:00+03:00

2025-09-29T14:40:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

борис грызлов

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов предлагает разработать узнаваемый бренд "Сделано в Союзном государстве" для наиболее качественных товаров российско-белорусского производства для их продвижения на рынках. "Россия в силу объективных причин является ключевым рынком сбыта для подавляющего большинства белорусских производителей. Разумеется, и белорусские поставщики играют важную роль в обеспечении потребностей многих отраслей российской экономики. Мы все вносим весомый вклад в решение задачи по импортозамещению, актуальность которой приобрела особое значение в свете пресловутых западных санкций и ухода из наших стран ряда иностранных брендов", - говорится в приветствии Грызлова организаторам и участникам сессии "Товар Союзного государства", проходящей в рамках международной выставки "Иннопром" в Минске. По его мнению, цель на обозримую перспективу – чтобы наряду с брендами "Сделано в России" и "Сделано в Беларуси" на торговых площадках наших стран и за рубежом появился новый узнаваемый бренд "Сделано в Союзном государстве" или, как предлагают в министерствах экономического блока, новый термин – "Товар Союзного государства". "Подобную маркировку целесообразно разработать и применять для наиболее качественных товаров с высокой долей кооперационной российско-белорусской составляющей, определять которую предстоит в соответствии с согласованными профильными ведомствами двух стран критериями и методикой", - полагает Грызлов. По мнению дипломата, "в пилотном варианте" подобным статусом можно было бы наделить 3-5 позиций из таких групп товаров как "станки", "автобусы", "грузовые автомобили" или "изделия микроэлектроники". "Уверен, что такое брендирование станет своего рода "знаком качества" для потребителей и позволит привлечь еще больше внимания к перспективным российско-белорусским разработкам", - заявил Грызлов. Что касается конкретных вариантов маркировки, то, по мнению дипломата, за ее основу вполне можно было бы взять широко известный с советских времен и применяемый в наших странах по сей день "знак качества", выполненный, к примеру, с указанием наименования интеграционного объединения. "Вполне уместно было бы организовать и открытый творческий конкурс по выработке эмблемы "Товара Союзного государства", что само по себе привлекло бы внимание общественности к совместным интеграционным проектам", - считает Грызлов. Международная промышленная выставка "Иннопром" впервые открылась в Белоруссии в понедельник, она проходит с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO. В первый день выставку посетят премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, главы правительств Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистан и Азербайджана.

https://ria.ru/20250929/karankevich-2045075742.html

https://ria.ru/20250924/kosmonavtika-2043973117.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, борис грызлов, союзное государство