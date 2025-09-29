Грызлов предлагает разработать бренд "Сделано в Союзном государстве"

https://ria.ru/20250929/gryzlov-2045135291.html
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов предлагает разработать узнаваемый бренд "Сделано в Союзном государстве" для наиболее качественных товаров российско-белорусского производства для их продвижения на рынках. "Россия в силу объективных причин является ключевым рынком сбыта для подавляющего большинства белорусских производителей. Разумеется, и белорусские поставщики играют важную роль в обеспечении потребностей многих отраслей российской экономики. Мы все вносим весомый вклад в решение задачи по импортозамещению, актуальность которой приобрела особое значение в свете пресловутых западных санкций и ухода из наших стран ряда иностранных брендов", - говорится в приветствии Грызлова организаторам и участникам сессии "Товар Союзного государства", проходящей в рамках международной выставки "Иннопром" в Минске. По его мнению, цель на обозримую перспективу – чтобы наряду с брендами "Сделано в России" и "Сделано в Беларуси" на торговых площадках наших стран и за рубежом появился новый узнаваемый бренд "Сделано в Союзном государстве" или, как предлагают в министерствах экономического блока, новый термин – "Товар Союзного государства". "Подобную маркировку целесообразно разработать и применять для наиболее качественных товаров с высокой долей кооперационной российско-белорусской составляющей, определять которую предстоит в соответствии с согласованными профильными ведомствами двух стран критериями и методикой", - полагает Грызлов. По мнению дипломата, "в пилотном варианте" подобным статусом можно было бы наделить 3-5 позиций из таких групп товаров как "станки", "автобусы", "грузовые автомобили" или "изделия микроэлектроники". "Уверен, что такое брендирование станет своего рода "знаком качества" для потребителей и позволит привлечь еще больше внимания к перспективным российско-белорусским разработкам", - заявил Грызлов. Что касается конкретных вариантов маркировки, то, по мнению дипломата, за ее основу вполне можно было бы взять широко известный с советских времен и применяемый в наших странах по сей день "знак качества", выполненный, к примеру, с указанием наименования интеграционного объединения. "Вполне уместно было бы организовать и открытый творческий конкурс по выработке эмблемы "Товара Союзного государства", что само по себе привлекло бы внимание общественности к совместным интеграционным проектам", - считает Грызлов. Международная промышленная выставка "Иннопром" впервые открылась в Белоруссии в понедельник, она проходит с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO. В первый день выставку посетят премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, главы правительств Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистан и Азербайджана.
