https://ria.ru/20250929/gripp-2045117754.html

Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 29.09.2025

Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T13:53:00+03:00

2025-09-29T13:53:00+03:00

2025-09-29T13:53:00+03:00

новости подмосковья

вакцинация

грипп

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Жителям региона доступно несколько способов пройти вакцинацию от гриппа. Сделать прививку можно не только в детских и взрослых поликлиниках, но и в мобильных пунктах рядом. Вакцинацию детей также организовывают в школах и детских садах. Во всех этих пунктах используются современные и безопасные отечественные вакцины. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что грипп коварен осложнениями. Глава ведомства указал, что в группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно пройти вакцинацию от гриппа — это самый надежный способ защититься от болезни. Такой выбор в Подмосковье сделали уже почти 800 тысяч человек", — приводит пресс-служба слова Забелина. В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Перед прививкой врач осмотрит пациента. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в мессенджере "Телеграм".

https://ria.ru/20250929/vorobev-2045109603.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вакцинация, грипп, московская область (подмосковье)