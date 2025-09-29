Рейтинг@Mail.ru
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:53 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/gripp-2045117754.html
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 29.09.2025
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:53:00+03:00
2025-09-29T13:53:00+03:00
новости подмосковья
вакцинация
грипп
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Жителям региона доступно несколько способов пройти вакцинацию от гриппа. Сделать прививку можно не только в детских и взрослых поликлиниках, но и в мобильных пунктах рядом. Вакцинацию детей также организовывают в школах и детских садах. Во всех этих пунктах используются современные и безопасные отечественные вакцины. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что грипп коварен осложнениями. Глава ведомства указал, что в группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно пройти вакцинацию от гриппа — это самый надежный способ защититься от болезни. Такой выбор в Подмосковье сделали уже почти 800 тысяч человек", — приводит пресс-служба слова Забелина. В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Перед прививкой врач осмотрит пациента. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в мессенджере "Телеграм".
https://ria.ru/20250929/vorobev-2045109603.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2723006da7c30f7d4c65a4bdec2d38f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вакцинация, грипп, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Вакцинация, Грипп, Московская область (Подмосковье)
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

Почти 800 тысяч жителей Московской области сделали прививку от гриппа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вакцинация. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жителям региона доступно несколько способов пройти вакцинацию от гриппа. Сделать прививку можно не только в детских и взрослых поликлиниках, но и в мобильных пунктах рядом. Вакцинацию детей также организовывают в школах и детских садах. Во всех этих пунктах используются современные и безопасные отечественные вакцины.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что грипп коварен осложнениями. Глава ведомства указал, что в группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.
"Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно пройти вакцинацию от гриппа — это самый надежный способ защититься от болезни. Такой выбор в Подмосковье сделали уже почти 800 тысяч человек", — приводит пресс-служба слова Забелина.
В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Перед прививкой врач осмотрит пациента. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в мессенджере "Телеграм".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Воробьев: Подмосковье заинтересовано в назначении мер поддержки бойцов СВО
Вчера, 13:37
 
Новости ПодмосковьяВакцинацияГриппМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала