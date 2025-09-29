https://ria.ru/20250929/gripp-2045117754.html
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 29.09.2025
Почти 800 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа
Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Почти 800 тысяч человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Жителям региона доступно несколько способов пройти вакцинацию от гриппа. Сделать прививку можно не только в детских и взрослых поликлиниках, но и в мобильных пунктах рядом. Вакцинацию детей также организовывают в школах и детских садах. Во всех этих пунктах используются современные и безопасные отечественные вакцины. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что грипп коварен осложнениями. Глава ведомства указал, что в группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно пройти вакцинацию от гриппа — это самый надежный способ защититься от болезни. Такой выбор в Подмосковье сделали уже почти 800 тысяч человек", — приводит пресс-служба слова Забелина. В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Перед прививкой врач осмотрит пациента. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в мессенджере "Телеграм".
московская область (подмосковье)
