Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года - РИА Новости, 29.09.2025
16:34 29.09.2025
Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года
экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении 22 октября, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Совет ГД поддержал предложение комитета ГД по бюджету и налогам рассмотреть проект бюджета в первом чтении 22 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Совет Госдумы также поддержал предложение рассмотреть в первом чтении поправки в бюджет 2025 года 15 октября.
