https://ria.ru/20250929/gosduma-2045171413.html
Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года
Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года - РИА Новости, 29.09.2025
Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года
Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:34:00+03:00
2025-09-29T16:34:00+03:00
2025-09-29T16:34:00+03:00
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении 22 октября, сообщила пресс-служба Госдумы. "Совет ГД поддержал предложение комитета ГД по бюджету и налогам рассмотреть проект бюджета в первом чтении 22 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что Совет Госдумы также поддержал предложение рассмотреть в первом чтении поправки в бюджет 2025 года 15 октября.
https://ria.ru/20250925/stavka-2044277830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф
Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года
Госдума рассмотрит проект бюджета 2026 года 22 октября