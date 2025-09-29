https://ria.ru/20250929/gosduma-2045171413.html

Совет Госдумы поддержал сроки рассмотрения проекта бюджета 2026 года

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Совет Госдумы поддержал предложение думского комитета по бюджету и налогам рассмотреть законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении 22 октября, сообщила пресс-служба Госдумы. "Совет ГД поддержал предложение комитета ГД по бюджету и налогам рассмотреть проект бюджета в первом чтении 22 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что Совет Госдумы также поддержал предложение рассмотреть в первом чтении поправки в бюджет 2025 года 15 октября.

