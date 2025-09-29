https://ria.ru/20250929/gosduma-2045132959.html

В Госдуме назвали выборы в Молдавии самыми "грязными" в Европе

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии были самыми "грязными" в Европе, такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. "Выборы в Молдавии последние были самыми "грязными" выборами в Европе. Такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала. Мы, конечно, там киваем на выборы в Румынии, когда результаты просто отменили и так далее. Но в данном случае эти результаты не отменили, их просто фальсифицировали и нарисовали", - сказал Матвейчев. Он добавил, что в ходе молдавских выборов было видно беспрецедентное давление на оппозицию, были проведены обыски, а сотни людей задержаны, также были "сняты две партии". "Не давали проголосовать Приднестровью… минировали мосты, задерживали на мостах движение, три участка заминировали причем минировали только приднестровские участки, якобы заминировали", - объяснил депутат. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

