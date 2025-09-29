Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали выборы в Молдавии самыми "грязными" в Европе - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/gosduma-2045132959.html
В Госдуме назвали выборы в Молдавии самыми "грязными" в Европе
В Госдуме назвали выборы в Молдавии самыми "грязными" в Европе - РИА Новости, 29.09.2025
В Госдуме назвали выборы в Молдавии самыми "грязными" в Европе
Досрочные парламентские выборы в Молдавии были самыми "грязными" в Европе, такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:37:00+03:00
2025-09-29T14:37:00+03:00
в мире
молдавия
европа
румыния
олег матвейчев
игорь додон
майя санду
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии были самыми "грязными" в Европе, такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. "Выборы в Молдавии последние были самыми "грязными" выборами в Европе. Такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала. Мы, конечно, там киваем на выборы в Румынии, когда результаты просто отменили и так далее. Но в данном случае эти результаты не отменили, их просто фальсифицировали и нарисовали", - сказал Матвейчев. Он добавил, что в ходе молдавских выборов было видно беспрецедентное давление на оппозицию, были проведены обыски, а сотни людей задержаны, также были "сняты две партии". "Не давали проголосовать Приднестровью… минировали мосты, задерживали на мостах движение, три участка заминировали причем минировали только приднестровские участки, якобы заминировали", - объяснил депутат. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
https://ria.ru/20250929/oppozitsija-2045111207.html
https://ria.ru/20250929/dodon-2045098592.html
молдавия
европа
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, румыния, олег матвейчев, игорь додон, майя санду, госдума рф, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Европа, Румыния, Олег Матвейчев, Игорь Додон, Майя Санду, Госдума РФ, Парламентские выборы в Молдавии
В Госдуме назвали выборы в Молдавии самыми "грязными" в Европе

Матвейчев: парламентские выборы в Молдавии были самыми грязными в Европе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии были самыми "грязными" в Европе, такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Выборы в Молдавии последние были самыми "грязными" выборами в Европе. Такого рода нелегитимных выборов Европа ещё не знала. Мы, конечно, там киваем на выборы в Румынии, когда результаты просто отменили и так далее. Но в данном случае эти результаты не отменили, их просто фальсифицировали и нарисовали", - сказал Матвейчев.
Лидер оппозиционной партии Будущее Молдовы Василий Тарлев голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Тарлев оценил возможность опротестовать итоги выборов в Молдавии
Вчера, 13:41
Он добавил, что в ходе молдавских выборов было видно беспрецедентное давление на оппозицию, были проведены обыски, а сотни людей задержаны, также были "сняты две партии". "Не давали проголосовать Приднестровью… минировали мосты, задерживали на мостах движение, три участка заминировали причем минировали только приднестровские участки, якобы заминировали", - объяснил депутат.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Игорь Додон во время акции протеста Патриотического блока в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы
Вчера, 13:12
 
В миреМолдавияЕвропаРумынияОлег МатвейчевИгорь ДодонМайя СандуГосдума РФПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала