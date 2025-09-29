https://ria.ru/20250929/gosduma-2045099967.html

В Госдуме высказались о возможной передаче США Украине ракет Tomahawk

В Госдуме высказались о возможной передаче США Украине ракет Tomahawk

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. В США понимают последствия передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, это рискует свести отношения между странами к минимуму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером. "Уверен, что в США понимают последствия подобного шага. Без сомнения, крылатые ракеты Tomahawk - это грозное оружие, передача которого будет воспринято не просто как демарш, а как понижение до минимального наших отношений с США", - сказал Белик. По его мнению, на сегодня заявления о ракетах для Украины стоит расценивать как игру для западной аудитории и подбадривание киевского режима. "Это повышения ставок в факторе давления на Россию, с целью посмотреть на нашу реакцию. Американцы никогда не передавали Tomahawk третьим странам, которой в том числе является и Украина. Эти ракеты они использовали для расправы с неугодными, но Россия в эту категорию не входит", - добавил депутат.

