В Госдуме назвали выборы в Молдавии нелегитимными
Вице-спикер ГД Чернышов назвал прошедшие выборы в Молдавии нелегитимными
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии нелегитимны, за пределами страны президенту Майе Санду "нарисовали" нужные цифры, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
"На парламентских выборах в Молдове оппозиция победила именно там, где была наиболее сильна, - внутри страны. Партия действия и справедливости Майи Санду получила всего 44%…Эти выборы нелегитимны. Граждане Молдовы должны сами решать свою судьбу", - сказал Чернышов.
Он отметил, что победа оппозиции говорит о том, что людям надоели политические репрессии, экономические депрессии и русофобские истерики.
"Но торжество демократии длилось недолго. Машина махинаций вновь заработала в полную силу. Случилось то же самое, что и на прошлых выборах: за пределами Молдовы проигравшей Санду просто "нарисовали" нужные цифры", - добавил политик.
Чернышов считает, что Запад пошел по отработанной схеме, и при этом массовые нарушения никого не волнуют. Выборы при нынешних властях, по его словам, давно уже превратились в фарс: депутатов снимают с гонки, жителей Приднестровья и молдаван, живущих в России, фактически лишают права голоса - на 400 000 человек выдали всего 10 000 бюллетеней.
"Даже мошенничество не помогло Санду. Мы видим, как ширится раскол в молдавском обществе, как Молдова все больше милитаризуется, а действующий режим в Кишиневе ведет свою страну в пропасть, подавляя свободы собственных граждан, кошмаря Приднестровье и Гагаузию и поддерживая Украину", - подытожил вице-спикер.
