https://ria.ru/20250929/gosduma-2045099141.html

В Госдуме назвали выборы в Молдавии нелегитимными

В Госдуме назвали выборы в Молдавии нелегитимными - РИА Новости, 29.09.2025

В Госдуме назвали выборы в Молдавии нелегитимными

Парламентские выборы в Молдавии нелегитимны, за пределами страны президенту Майе Санду "нарисовали" нужные цифры, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T13:13:00+03:00

2025-09-29T13:13:00+03:00

2025-09-29T13:13:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

игорь додон

борис чернышов (депутат)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии нелегитимны, за пределами страны президенту Майе Санду "нарисовали" нужные цифры, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию. "На парламентских выборах в Молдове оппозиция победила именно там, где была наиболее сильна, - внутри страны. Партия действия и справедливости Майи Санду получила всего 44%…Эти выборы нелегитимны. Граждане Молдовы должны сами решать свою судьбу", - сказал Чернышов. Он отметил, что победа оппозиции говорит о том, что людям надоели политические репрессии, экономические депрессии и русофобские истерики. "Но торжество демократии длилось недолго. Машина махинаций вновь заработала в полную силу. Случилось то же самое, что и на прошлых выборах: за пределами Молдовы проигравшей Санду просто "нарисовали" нужные цифры", - добавил политик. Чернышов считает, что Запад пошел по отработанной схеме, и при этом массовые нарушения никого не волнуют. Выборы при нынешних властях, по его словам, давно уже превратились в фарс: депутатов снимают с гонки, жителей Приднестровья и молдаван, живущих в России, фактически лишают права голоса - на 400 000 человек выдали всего 10 000 бюллетеней. "Даже мошенничество не помогло Санду. Мы видим, как ширится раскол в молдавском обществе, как Молдова все больше милитаризуется, а действующий режим в Кишиневе ведет свою страну в пропасть, подавляя свободы собственных граждан, кошмаря Приднестровье и Гагаузию и поддерживая Украину", - подытожил вице-спикер. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон ранее заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

https://ria.ru/20250929/vybory-2045056150.html

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

https://ria.ru/20250926/shor--2044508959.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, игорь додон, борис чернышов (депутат), госдума рф, парламентские выборы в молдавии