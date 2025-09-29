Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались о нарушениях на выборах в Молдавии
09:04 29.09.2025
В Госдуме высказались о нарушениях на выборах в Молдавии
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
игорь додон
госдума рф
парламентские выборы в молдавии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, ЦИК республики не смутили беспрецедентные по масштабу нарушения, поддержка правящей партии внутри страны упала, несмотря на административный ресурс, давление на СМИ и устранение абсолютно всех конкурентов, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Несмотря на мошеннические схемы проведения выборов, Санду все же не смогла обеспечить себе и своей партии очевидную победу и спокойные следующие годы своего президентства. Такие выборы очевидно нельзя признать легитимными: Санду — президент диаспоры, а ее партия PAS — депутаты парламента диаспоры, но никак не Молдовы", - сказала Аршинова. Депутат отметила, что внутри Молдавии Санду не нашла поддержки, а люди устали от экономического упадка, репрессий против оппозиции, цензуры и антироссийской истерии. "Однако ЦИК объявляет ПДС "победителем" — 49,70% — за счёт зарубежных участков, где по официальным данным за неё якобы проголосовало подавляющее большинство. Мифическая "заграница" снова спасла Санду и PAS (ПДС - ред.). При этом никого из молдавского ЦИК не смутили беспрецедентные по масштабу задокументированые массовые нарушения: снятие партий-оппонентов прямо в ходе голосования; отказ в допуске наблюдателей и журналистов; переполненные урны до начала голосования; невозможность доступа к участкам для избирателей из Приднестровья; отсутствие прозрачности при подсчёте бюллетеней диаспор; отказ в праве голосовать всей диаспоре в России с выделением 10 тысяч бюллетеней на 400 тысяч человек", - подчеркнула парламентарий. По ее словам, по сравнению с парламентскими выборами 2021 года, когда ПДС получила 52,8% и абсолютное большинство, сегодня её поддержка внутри страны катастрофически упала, несмотря на административный ресурс, давление на СМИ и устранение абсолютно всех конкурентов. "Результат этих выборов привел страну в глубочайший политический кризис, раскол общества и невозможность дальнейшего развития страны. Учитывая, что западные спецслужбы крепко держат в своих руках нити управления Молдовой, Санду продолжит военизацию Молдовы с публичным отказом от конституционно закрепленного нейтралитета, зачистку инакомыслящих, включая давление на Гагаузию и Приднестровье, военную и гуманитарную поддержку режима Зеленского против России", - заключила Аршинова. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон ранее заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, игорь додон, госдума рф, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Игорь Додон, Госдума РФ, Парламентские выборы в Молдавии
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуИгорь ДодонГосдума РФПарламентские выборы в Молдавии
 
 
