В Госдуме предложили дополнять школьный рацион соком в сезон простуд

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением дополнить школьный рацион ежедневной порцией полезного... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T04:47:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением дополнить школьный рацион ежедневной порцией полезного сока в сезон простуд - с октября по март, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Учитывая сезонные вызовы, с которыми сталкивается детский организм в осенне-зимний период – а именно риск развития гиповитаминоза и повышение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, – считаю целесообразным рассмотреть возможность дополнения существующей программы. Речь идет о ежедневной выдаче в течение осенне-зимнего периода (например, с октября по март) одного стакана (200 мл) свежевыжатого овощного или фруктового сока", - сказано в документе. Отмечается, что в случае, если логистические или экономические аспекты делают повсеместное внедрение свежевыжатого сока затруднительным, возможна замена на сок прямого отжима, восстановленный или пастеризованный, но при строгом условии отсутствия в его составе добавленных сахаров и искусственных подсластителей. "Натуральные соки являются ценным источником витаминов (С, А, группы В), микроэлементов и флавоноидов, критически важных для поддержания иммунитета и нормального развития ребенка в период сезонного дефицита свежих фруктов и овощей. Кроме того, регулярное потребление витаминизированных продуктов будет укреплять иммунитет и способствовать снижению заболеваемости среди школьников, что положительно скажется на качестве образовательного процесса за счёт снижения пропусков занятий по болезни", - считает вице-спикер Госдумы. Он отметил, что немаловажным аспектом является и формирование здоровых привычек, поскольку предложение полезной альтернативы сладким газированным напиткам будет воспитывать у детей культуру здорового питания. "Прошу Вас рассмотреть данное предложение и провести оценку его медико-биологической целесообразности, санитарно-гигиенических требований к организации процесса приготовления и раздачи соков в школах, а также разработать возможные рекомендации по критериям выбора соковой продукции (виды соков, пищевая ценность, требования к упаковке) в случае реализации инициативы", - говорится в обращении.

