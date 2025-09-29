https://ria.ru/20250929/gosduma-2045000896.html
В Госдуме предложили расширить льготы по утильсбору
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от утилизационного сбора транспортных средств, которые ввозятся в Россию и хранятся на таможенных и свободных складах для переработки или хранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы от ЛДПР. Изменение предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления". "Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев, законодательством предусмотрен ряд льготных таможенных процедур, которые позволяют компаниям импортировать товары без немедленной уплаты пошлин и налогов, к ним относятся: таможенный склад для хранения товаров без использования, переработка на таможенной территории для производства продукции с последующим реэкспортом и свободный склад для хранения и переработки. "Однако в перечне случаев, когда утилизационный сбор платить не нужно, эти процедуры не указаны. В результате компании, ввозящие, например, шасси для последующей сборки машин на экспорт, вынуждены платить сбор сразу при ввозе. Это противоречит логике данных процедур, так как ввезенные товары сохраняют статус иностранных и не поступают в свободное обращение на российском рынке — то есть не используются по назначению и не должны утилизироваться в России. Кроме того, если товары в итоге будут вывезены (реэкспортированы), механизм возврата уплаченного утилизационного сбора не предусмотрен", - уточнил он. По словам парламентария, принятие данной инициативы устранит правовое противоречие и восстановит изначальную экономическую целесообразность применения льготных таможенных процедур. Кроме того, по мнению Кошелева, это поддержит российские компании, занимающиеся промышленной сборкой и экспортом транспортных средств. Он добавил, что федеральный бюджет не понесет потерь: если после хранения или переработки товары будут выпущены для продажи внутри России, утильсбор будет уплачен в полном объеме вместе со всеми остальными таможенными платежами.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении от утилизационного сбора транспортных средств, которые ввозятся в Россию и хранятся на таможенных и свободных складах для переработки или хранения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы
от ЛДПР
. Изменение предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления".
"Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости соавтор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев
, законодательством предусмотрен ряд льготных таможенных процедур, которые позволяют компаниям импортировать товары без немедленной уплаты пошлин и налогов, к ним относятся: таможенный склад для хранения товаров без использования, переработка на таможенной территории для производства продукции с последующим реэкспортом и свободный склад для хранения и переработки.
"Однако в перечне случаев, когда утилизационный сбор платить не нужно, эти процедуры не указаны. В результате компании, ввозящие, например, шасси для последующей сборки машин на экспорт, вынуждены платить сбор сразу при ввозе. Это противоречит логике данных процедур, так как ввезенные товары сохраняют статус иностранных и не поступают в свободное обращение на российском рынке — то есть не используются по назначению и не должны утилизироваться в России
. Кроме того, если товары в итоге будут вывезены (реэкспортированы), механизм возврата уплаченного утилизационного сбора не предусмотрен", - уточнил он.
По словам парламентария, принятие данной инициативы устранит правовое противоречие и восстановит изначальную экономическую целесообразность применения льготных таможенных процедур. Кроме того, по мнению Кошелева, это поддержит российские компании, занимающиеся промышленной сборкой и экспортом транспортных средств.
Он добавил, что федеральный бюджет не понесет потерь: если после хранения или переработки товары будут выпущены для продажи внутри России, утильсбор будет уплачен в полном объеме вместе со всеми остальными таможенными платежами.