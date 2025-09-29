https://ria.ru/20250929/glava-2045145428.html

Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец"

Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец"

религия

религия

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) не придает значения тому, что его внесли в украинскую базу "Миротворец", сообщили в епархии РИА Новости. "Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян не придает значения данному обстоятельству и не считает необходимым к нему обращаться, пребывая в молитвенном духе согласно евангельскому слову: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают" (Лк. 23:34)", – сообщили в епархии РИА Новости. Накануне архиепископ Езрас был включен в украинскую базу "Миротворец". В качестве причин среди прочего указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

