Рейтинг@Mail.ru
Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец" - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:02 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/glava-2045145428.html
Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец"
Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец" - РИА Новости, 29.09.2025
Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец"
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:02:00+03:00
2025-09-29T15:02:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770136_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_32239a907b6eb8a14aa1700abdf32b6d.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) не придает значения тому, что его внесли в украинскую базу "Миротворец", сообщили в епархии РИА Новости. "Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян не придает значения данному обстоятельству и не считает необходимым к нему обращаться, пребывая в молитвенном духе согласно евангельскому слову: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают" (Лк. 23:34)", – сообщили в епархии РИА Новости. Накануне архиепископ Езрас был включен в украинскую базу "Миротворец". В качестве причин среди прочего указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250928/armeniya-2044948552.html
https://ria.ru/20250924/armeniya-2044089683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770136_96:0:1235:854_1920x0_80_0_0_34dd620cfd3d1c07af37e21830d196a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
Глава ААЦ в России прокомментировал свое включение в базу "Миротворец"

Епархия ААЦ в Москве: епископ Езрас не придал значения включению в "Миротворец"

© Фото предоставлено Российской и Ново-Нахичеванской епархией Армянской апостольской церквиГлава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян)
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян) - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено Российской и Ново-Нахичеванской епархией Армянской апостольской церкви
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриарший экзарх в России, младший брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) не придает значения тому, что его внесли в украинскую базу "Миротворец", сообщили в епархии РИА Новости.
"Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян не придает значения данному обстоятельству и не считает необходимым к нему обращаться, пребывая в молитвенном духе согласно евангельскому слову: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают" (Лк. 23:34)", – сообщили в епархии РИА Новости.
Архиепископ Армянской Апостольской Церкви Езрас (Нерсисян) - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Главу Российской епархии ААЦ внесли в "Миротворец"
28 сентября, 16:54
Накануне архиепископ Езрас был включен в украинскую базу "Миротворец". В качестве причин среди прочего указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Защита архиепископа Аджапахяна обжалует обвинительный вердикт
24 сентября, 17:25
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала