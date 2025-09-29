https://ria.ru/20250929/gaza-2045257456.html

Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе

Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе

АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа предусматривает фактическое усиление присутствия Израиля в регионе при поддержке Вашингтона и с высокой вероятностью, будет отвергнут палестинским движением ХАМАС, считает турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахина. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором перейдет технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Предложение направлено на устранение ХАМАС, который выступает форпостом и линией обороны Турции. Оно создает для США возможность закрепиться на Ближнем Востоке на легитимных основаниях при президенте Трампе. Кроме того, инициатива подразумевает, что Израиль сможет войти в Газу при поддержке США в случае необходимости, даже под надуманным предлогом", - написал эксперт в соцсети X. По его словам, ожидается, что Турция укажет на необходимость пересмотра многих пунктов данного соглашения. "ХАМАС отвергнет это предложение - если не полностью, то, по крайней мере, в тех частях, которые его непосредственно касаются. США выдвинули его, прекрасно понимая, что ХАМАС не согласится. Заявление вроде: "Если ХАМАС откажется, Израиль продолжит атаки, а мы их поддержим" - это прямая угроза". Приглашение США в регион как легитимной силы и предоставление им таких полномочий всеми сторонами крайне опасно для будущего Ближнего Востока", - подчеркнул эксперт.

