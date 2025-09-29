Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/gaza-2045257456.html
Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе
Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 29.09.2025
Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа предусматривает фактическое усиление присутствия Израиля в регионе при поддержке... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T23:28:00+03:00
2025-09-29T23:28:00+03:00
в мире
сша
израиль
ближний восток
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа предусматривает фактическое усиление присутствия Израиля в регионе при поддержке Вашингтона и с высокой вероятностью, будет отвергнут палестинским движением ХАМАС, считает турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахина. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором перейдет технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Предложение направлено на устранение ХАМАС, который выступает форпостом и линией обороны Турции. Оно создает для США возможность закрепиться на Ближнем Востоке на легитимных основаниях при президенте Трампе. Кроме того, инициатива подразумевает, что Израиль сможет войти в Газу при поддержке США в случае необходимости, даже под надуманным предлогом", - написал эксперт в соцсети X. По его словам, ожидается, что Турция укажет на необходимость пересмотра многих пунктов данного соглашения. "ХАМАС отвергнет это предложение - если не полностью, то, по крайней мере, в тех частях, которые его непосредственно касаются. США выдвинули его, прекрасно понимая, что ХАМАС не согласится. Заявление вроде: "Если ХАМАС откажется, Израиль продолжит атаки, а мы их поддержим" - это прямая угроза". Приглашение США в регион как легитимной силы и предоставление им таких полномочий всеми сторонами крайне опасно для будущего Ближнего Востока", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250929/prezidenty-2045254278.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Эксперт оценил план Трампа по урегулированию в Газе

Шахина: план Трампа по Газе предполагает усиление присутствия Израиля

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа предусматривает фактическое усиление присутствия Израиля в регионе при поддержке Вашингтона и с высокой вероятностью, будет отвергнут палестинским движением ХАМАС, считает турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахина.
Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором перейдет технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
"Предложение направлено на устранение ХАМАС, который выступает форпостом и линией обороны Турции. Оно создает для США возможность закрепиться на Ближнем Востоке на легитимных основаниях при президенте Трампе. Кроме того, инициатива подразумевает, что Израиль сможет войти в Газу при поддержке США в случае необходимости, даже под надуманным предлогом", - написал эксперт в соцсети X.
По его словам, ожидается, что Турция укажет на необходимость пересмотра многих пунктов данного соглашения.
"ХАМАС отвергнет это предложение - если не полностью, то, по крайней мере, в тех частях, которые его непосредственно касаются. США выдвинули его, прекрасно понимая, что ХАМАС не согласится. Заявление вроде: "Если ХАМАС откажется, Израиль продолжит атаки, а мы их поддержим" - это прямая угроза". Приглашение США в регион как легитимной силы и предоставление им таких полномочий всеми сторонами крайне опасно для будущего Ближнего Востока", - подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп и Нетаньяху не стали отвечать на вопросы журналистов
Вчера, 22:54
 
В миреСШАИзраильБлижний ВостокДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала