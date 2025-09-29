Шерпа России прокомментировала желание Польши вступить в G20

https://ria.ru/20250929/g20-2045016867.html

Желание Польши вступить в G20 стало сюрпризом, есть более достойные кандидаты, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. РИА Новости, 29.09.2025

ООН, 29 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Желание Польши вступить в G20 стало сюрпризом, есть более достойные кандидаты, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "Это было сюрпризом, который мы услышали в выступлении представителя польской делегации. Вы знаете, на протяжении всех лет существования "Группы двадцати" на уровне лидеров, то есть с 2008 года, очень много стран тоже обращались с тем, что, наверное, они более достойные, что их вес в экономике увеличивается", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. По ее словам, с точки зрения РФ, если говорить о расширении представленности "Группы двадцати", то надо стремиться к балансу и равной географической представленности. "Вот принятие в "Группу двадцати" Африканского союза ни у кого не вызывало сомнений. Ну, по крайней мере, у большинства стран-членов "двадцатки" это не вызывало сомнений. Возможно, стоит говорить в данный момент о повышении репрезентативности "двадцатки" путем принятия в нее новых региональных объединений скорее. Потому что представителей европейского континента в "Группе двадцати" хватает", - сказала она. Лукаш напомнила, что заинтересованность в присоединении к "Группе двадцати" выражала Лига арабских государств, и Россия поддерживает это стремление. "Если действительно говорить о том, что "двадцатка" должна в дальнейшем расширяться, ну, нам кажется, что у Лиги арабских государств, наверное, есть все шансы для этого", - сказала Лукаш. "Я не считаю, что она обязательно должна расширяться. Я считаю, что любой механизм прежде всего должен быть эффективным, принимать качественные решения и обеспечивать их выполнение. Если потребуется для этого расширение состава членов, участников формата, ну что ж, значит, это будет. Но это должно быть решением всех членов "Группы двадцати", - добавила она.

