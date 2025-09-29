Жительницу Севастополя задержали по делу о госизмене
ФСБ: жительница Севастополя планировала отравить бойцов СВО
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Севастополя, передававшую военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, использованные ВСУ для планирования ракетных атак, женщина также намеревалась отравить бойцов СВО, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержана гражданка России, 1980 года рождения, осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что фигурантка через WhatsApp в сентябре 2023 года установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала разведывательные данные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя.
"Она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания г. Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - отмечается в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, женщина арестована. "Мероприятия по документированию ее преступной деятельности продолжаются", - добавили в ФСБ.
