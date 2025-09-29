Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Севастополя задержали по делу о госизмене - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 29.09.2025 (обновлено: 16:12 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/fsb-2045036510.html
Жительницу Севастополя задержали по делу о госизмене
Жительницу Севастополя задержали по делу о госизмене - РИА Новости, 29.09.2025
Жительницу Севастополя задержали по делу о госизмене
Силовики задержали жительницу Севастополя, передававшую военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, использованные ВСУ для... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:46:00+03:00
2025-09-29T16:12:00+03:00
происшествия
севастополь
киев
фсб
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045043818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_801b02d9c8adaae28950c9c91f617115.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Севастополя, передававшую военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, использованные ВСУ для планирования ракетных атак, женщина также намеревалась отравить бойцов СВО, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержана гражданка России, 1980 года рождения, осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.Правоохранителями установлено, что фигурантка через WhatsApp в сентябре 2023 года установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала разведывательные данные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя."Она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания г. Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - отмечается в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, женщина арестована. "Мероприятия по документированию ее преступной деятельности продолжаются", - добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20250925/gosizmena-2044180701.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
севастополь
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жительницы Севастополя, которая работала на военную разведку Украины
Работавшая на военную разведку Украины жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок купающихся, следует из видео ФСБ
2025-09-29T09:46
true
PT2M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045043818_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c2f95dfe7a3e961b454493ef373d2b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, киев, фсб, вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Киев, ФСБ, Вооруженные силы Украины
Жительницу Севастополя задержали по делу о госизмене

ФСБ: жительница Севастополя планировала отравить бойцов СВО

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Севастополя, передававшую военной разведке Украины фото мест дислокации кораблей Черноморского флота, использованные ВСУ для планирования ракетных атак, женщина также намеревалась отравить бойцов СВО, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержана гражданка России, 1980 года рождения, осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
Правоохранителями установлено, что фигурантка через WhatsApp в сентябре 2023 года установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки министерства обороны Украины и собирала разведывательные данные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя.
"Она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания г. Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - отмечается в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, женщина арестована. "Мероприятия по документированию ее преступной деятельности продолжаются", - добавили в ФСБ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля 2024, 13:19
 
ПроисшествияСевастопольКиевФСБВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала