Франция направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА
29.09.2025
13:54 29.09.2025
Франция направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА
ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Франция направила в Данию военное подразделение для борьбы с беспилотниками для обеспечения безопасности воздушного пространства королевства перед неформальной встречей лидеров ЕС в Копенгагене, сообщил в понедельник генеральный штаб французских вооруженных сил. Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова оказать Дании поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства королевства после инцидентов с БПЛА. "Временное межвидовое подразделение было направлено в Данию. Это подразделение… включает в себя 35 человек, вертолет Fennec и активные средства для борьбы с БПЛА", - говорится в коммюнике, опубликованном генштабом в соцсети X. Макрон принял соответствующее решение на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в Дании и грядущей встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 и 2 октября, сказано в документе. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. 28 сентября власти Дании объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - режиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. -0-
ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Франция направила в Данию военное подразделение для борьбы с беспилотниками для обеспечения безопасности воздушного пространства королевства перед неформальной встречей лидеров ЕС в Копенгагене, сообщил в понедельник генеральный штаб французских вооруженных сил.
Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова оказать Дании поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства королевства после инцидентов с БПЛА.
"Временное межвидовое подразделение было направлено в Данию. Это подразделение… включает в себя 35 человек, вертолет Fennec и активные средства для борьбы с БПЛА", - говорится в коммюнике, опубликованном генштабом в соцсети X.
Макрон принял соответствующее решение на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в Дании и грядущей встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 и 2 октября, сказано в документе.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. 28 сентября власти Дании объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - режиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. -0-
