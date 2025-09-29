https://ria.ru/20250929/frantsija-2045118147.html

Франция направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА

Франция направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 29.09.2025

Франция направила в Данию подразделение для борьбы с БПЛА

Франция направила в Данию военное подразделение для борьбы с беспилотниками для обеспечения безопасности воздушного пространства королевства перед неформальной... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T13:54:00+03:00

2025-09-29T13:54:00+03:00

2025-09-29T13:54:00+03:00

в мире

дания

копенгаген

россия

эммануэль макрон

метте фредериксен

дмитрий песков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Франция направила в Данию военное подразделение для борьбы с беспилотниками для обеспечения безопасности воздушного пространства королевства перед неформальной встречей лидеров ЕС в Копенгагене, сообщил в понедельник генеральный штаб французских вооруженных сил. Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова оказать Дании поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства королевства после инцидентов с БПЛА. "Временное межвидовое подразделение было направлено в Данию. Это подразделение… включает в себя 35 человек, вертолет Fennec и активные средства для борьбы с БПЛА", - говорится в коммюнике, опубликованном генштабом в соцсети X. Макрон принял соответствующее решение на фоне недавних инцидентов с беспилотниками в Дании и грядущей встречи лидеров ЕС в Копенгагене 1 и 2 октября, сказано в документе. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. 28 сентября власти Дании объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - режиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. -0-

https://ria.ru/20250923/bpla-2043673513.html

https://ria.ru/20250923/daniya-2043694398.html

https://ria.ru/20250926/frantsija-2044547024.html

дания

копенгаген

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, копенгаген, россия, эммануэль макрон, метте фредериксен, дмитрий песков, евросоюз