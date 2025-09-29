https://ria.ru/20250929/feyki-2045163097.html
Против журналистки Ксении Лученко* возбудили дело о фейках
2025-09-29T16:05:00+03:00
2025-09-29T16:05:00+03:00
2025-09-29T16:09:00+03:00
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России возбудили против журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом), ее намерены объявить в международный розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Ксении Лученко. Она подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства."В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Лученко в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве, добавив, что, по данным следствия, подозреваемая находится за пределами РФ.Минюст России внес Лученко в реестр иноагентов в мае этого года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
россия
москва
