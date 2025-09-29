Рейтинг@Mail.ru
Против журналистки Ксении Лученко* возбудили дело о фейках - РИА Новости, 29.09.2025
16:05 29.09.2025 (обновлено: 16:09 29.09.2025) дополняется ...
Против журналистки Ксении Лученко* возбудили дело о фейках
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России возбудили против журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом), ее намерены объявить в международный розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Ксении Лученко. Она подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства."В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Лученко в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве, добавив, что, по данным следствия, подозреваемая находится за пределами РФ.Минюст России внес Лученко в реестр иноагентов в мае этого года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : European Union, 1998 – 2025Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом)
Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : European Union, 1998 – 2025
Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом). Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России возбудили против журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом), ее намерены объявить в международный розыск, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Ксении Лученко. Она подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.
"В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Лученко в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве, добавив, что, по данным следствия, подозреваемая находится за пределами РФ.
Минюст России внес Лученко в реестр иноагентов в мае этого года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
