Рейтинг@Mail.ru
В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/fas-2045019607.html
В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов
В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов - РИА Новости, 29.09.2025
В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов
Введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, обращений в службу не было,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T07:19:00+03:00
2025-09-29T07:19:00+03:00
экономика
россия
евгений грабчак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, обращений в службу не было, заявил РИА Новости начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025". "Нет, и система непростая", - ответил он на вопрос, поступали ли в ФАС обращения с вопросом о позиции службы по теме авансирования энергостроительства. Он добавил, что у авансирования есть свои плюсы и минусы, и они заключаются даже не столько в снижении или увеличении нагрузки на потребителя, сколько в системе ответственности за возможную отмену строительства энергообъекта. "Создавая систему авансирования, потребуется еще создать систему страхования рисков. Об этом пока коллеги не говорят", - пояснил Васильев. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак рассказал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации. Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.
https://realty.ria.ru/20250701/fas-2026453027.html
https://realty.ria.ru/20250715/zhkkh-2029310528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d5d85170bf8af402eb3f69dd511c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евгений грабчак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Евгений Грабчак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов

ФАС пока не обсуждает введение авансирования строительства энергообъектов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, обращений в службу не было, заявил РИА Новости начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025".
"Нет, и система непростая", - ответил он на вопрос, поступали ли в ФАС обращения с вопросом о позиции службы по теме авансирования энергостроительства.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ более 5 миллиардов рублей
1 июля, 10:01
Он добавил, что у авансирования есть свои плюсы и минусы, и они заключаются даже не столько в снижении или увеличении нагрузки на потребителя, сколько в системе ответственности за возможную отмену строительства энергообъекта.
"Создавая систему авансирования, потребуется еще создать систему страхования рисков. Об этом пока коллеги не говорят", - пояснил Васильев.
Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак рассказал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации.
Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации.
Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.
Проверка готовности многоквартирных домов к осенне-зимней эксплуатации - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
ГД приняла в I чтении проект для активизации инвестдеятельности в ЖКХ
15 июля, 18:26
 
ЭкономикаРоссияЕвгений ГрабчакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала