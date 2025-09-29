https://ria.ru/20250929/fas-2045019607.html

В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов

КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, обращений в службу не было, заявил РИА Новости начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025". "Нет, и система непростая", - ответил он на вопрос, поступали ли в ФАС обращения с вопросом о позиции службы по теме авансирования энергостроительства. Он добавил, что у авансирования есть свои плюсы и минусы, и они заключаются даже не столько в снижении или увеличении нагрузки на потребителя, сколько в системе ответственности за возможную отмену строительства энергообъекта. "Создавая систему авансирования, потребуется еще создать систему страхования рисков. Об этом пока коллеги не говорят", - пояснил Васильев. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак рассказал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации. Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

