В ФАС прокомментировали идею авансирования строительства энергообъектов
ФАС пока не обсуждает введение авансирования строительства энергообъектов
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов пока не обсуждается в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, обращений в службу не было, заявил РИА Новости начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025".
"Нет, и система непростая", - ответил он на вопрос, поступали ли в ФАС обращения с вопросом о позиции службы по теме авансирования энергостроительства.
Он добавил, что у авансирования есть свои плюсы и минусы, и они заключаются даже не столько в снижении или увеличении нагрузки на потребителя, сколько в системе ответственности за возможную отмену строительства энергообъекта.
"Создавая систему авансирования, потребуется еще создать систему страхования рисков. Об этом пока коллеги не говорят", - пояснил Васильев.
Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак рассказал, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации.
Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации.
Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.