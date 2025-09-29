https://ria.ru/20250929/fagi-2045122363.html

Лекарство от супербактерий: как советские ученые опередили мир на 100 лет

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Советский Союз опередил мировую медицину почти на век. В то время как Запад сделал ставку на антибиотики, в СССР активно развивали фаготерапию. Сегодня, когда мир столкнулся с проблемой устойчивости к антибиотикам, эти разработки снова становятся невероятно актуальными.Вирусы, пожирающие бактерии"Бактериофаги — это вирусы, поражающие бактерии, — объясняет кандидат биологических наук Вера Морозова из Института химической биологии СО РАН в интервью "Наука.рф". — Они попадают в клетки микроорганизмов и разрушают их — это свойство ученые взяли на заметку для борьбы с патогенными бактериями в организме человека".Открыли их еще в конце XIX века. Британский бактериолог Эрнест Ханкин, изучавший холеру в Индии в 1896-м, обнаружил в водах рек Ганг и Джамна какой-то неизвестный агент, который загадочным образом обеззараживал воду без всякого кипячения. Местные жители считали эти реки целебными — и оказались правы.Только через двадцать лет французский ученый Феликс Д'Эрелль из Института Пастера дал им название: "бактериофаги" — в переводе с греческого "пожиратели бактерий". Он понял, что это вирусы, паразитирующие на бактериях.Первопроходцы против инфекцийБактериофаги стали настоящими первопроходцами в борьбе с опасными микроорганизмами — их применяли во врачебной практике задолго до изобретения антибиотиков. Впервые их "натравили" на стафилококк еще в 1921 году.Принцип действия удивительно прост и эффективен. Фаги, как их называют сокращенно, прикрепляются к стенкам бактерий и впрыскивают в них свой генетический материал. Порабощенная бактерия превращается в фабрику по производству клонов вируса, которые затем "взрывают" клетку и отправляются заражать новые бактерии.Еще во времена Великой Отечественной войны в Сталинграде с помощью бактериофагов предотвратили эпидемию холеры среди солдат. В 1960-е годы в европейской части России проводили масштабное исследование — детям в садах давали бактериофаги против дизентерии, и они не болели.Советская ставкаПока Запад сосредоточился на антибиотиках, СССР сделал ставку на фаготерапию. В 1923-м в Тбилиси открыли специализированный Институт имени Элиава. Его основатель, грузинский микробиолог Георгий Элиава, был учеником самого Феликса Д'Эрелля.К 1930-м фаготерапия получила одобрение на самом высоком уровне в СССР. В стране развернулось масштабное производство различных препаратов. В 1960-90-е на предприятиях, созданных на базе институтов вакцин и сывороток, производилось свыше десятка наименований лекарственных средств.Производились как простые препараты против одного вида бактерий — стафилококковый, стрептококковый, сальмонеллезный, дизентерийный, так и сложные коктейли из нескольких фагов. Например, пиобактериофаг мог одновременно бороться с целым набором опасных микробов: стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой, синегнойной палочкой и другими возбудителями инфекцийПочему Запад забыл о фагахЗападные ученые отнеслись к фагам с меньшим энтузиазмом. "Основная проблема — с антибиотиками элементарно проще работать, — отмечает Вера Морозова, — Это препараты широкого спектра действия: если неизвестно, какая бактерия в ране, антибиотик все равно с высокой вероятностью ее уничтожит".А вот бактериофаги — узкого спектра действия. Если они уничтожают определенные штаммы бактерий, то будут эффективны только против них. Врачу нужно подробно изучить случай пациента, провести анализы — это то, что сейчас называется "персонализированной терапией".Хранение тоже сложнее. Антибиотик в сухом виде может лежать годами, а бактериофаги нужно хранить при плюс 4 градусах, к тому же они постепенно теряют свойства. А тут как раз открыли пенициллин — и о фагах надолго забыли.Гонка вооружений с микробамиСегодня человечество столкнулось с серьезной проблемой. Со времен открытия пенициллина в конце 1920-х годов уже через несколько лет был найден стафилококк, нечувствительный к нему. Началась настоящая "гонка вооружений" — ученые изобретают новые антибиотики, а бактерии вырабатывают к ним устойчивость.Сейчас производят и разрабатывают достаточно мало антибиотиков, а к существующим у многих бактерий очень высокая резистентность. Ежегодно от болезней, вызванных супербактериями, устойчивыми ко всем видам лекарств, умирает около 700 тысяч человек, сообщает "Российская газета".Преимущества перед антибиотикамиВера Морозова подчеркивает: бактериофаги имеют ряд важных преимуществ. Они абсолютно безвредны для людей. При кишечных инфекциях у детей фаги, в отличие от антибиотиков, не уничтожают полезную микрофлору кишечника.Их можно использовать даже для профилактики. В советские времена педиатры часто назначали клебсиеллезный бактериофаг детям для предотвращения кишечных инфекций.Правда, есть и ограничения. Бактериофаги могут вызывать иммунный ответ как большая белковая структура, поэтому каждый конкретный препарат долго принимать нельзя.Возвращение к истокамСегодня, как пишет "Комсомольская правда", состоятельные западные пациенты едут лечиться в тбилисский институт имени Элиава — тот самый, что достался в наследство от СССР. Технологии, которые советские ученые развивали почти век назад, снова оказались на переднем крае медицины.Бактериофаги переживают второе рождение. В условиях нарастающей устойчивости бактерий к антибиотикам эти "пожиратели микробов" могут стать спасением для миллионов людей. Советский Союз оказался прав, сделав ставку на персонализированную терапию задолго до того, как такой подход стал общепринятым в мировой медицине.

