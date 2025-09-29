https://ria.ru/20250929/evropa-2045168303.html

Эксперт назвал выборы в Молдавии самыми грязными в истории Европы

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Более грязных выборов, чем парламентские выборы в Молдавии, новейшая история Европы не знает, заявил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Более грязных выборов новейшая история Европы не знает… Более грязных выборов не было, и, конечно, внутри страны они нелегитимны. Как думает диаспора, мы с вами не знаем, но это же выборы национальные, это выборы внутри страны проводятся", - сказал Асафов. Он отметил, что совершенно точно можно сказать, что, несмотря на чудовищный объем фальсификаций, политическое давление и иные способы фактически незаконного давления на оппозицию, партия власти "Действие и солидарность" (ПДС) проиграла выборы на территории страны. Эксперт подчеркнул, что можно точно утверждать, что жители Молдавии, те, кто живет в стране, не хотят видеть ПДС у власти, и это довольно наглядно показали выборы. "Для страны эти выборы нелегитимны. Наблюдатели не допускались на участки, об этом говорил Союз юристов Молдовы. Особенно на зарубежных участках, например, в Риме выгнали журналистов с участка, не дали доступ. Отдельно стоит отметить, что наблюдательная миссия по независимому международному общественному наблюдению, которая должны была быть отправлена от Общественной палаты РФ, не получила аккредитацию, была не допущена к наблюдению", - добавил политолог. Он уточнил, что, несмотря на весь объем предпринятых властью мер, - отстранение партии за день и непосредственно в день голосования, более 500 обысков и десятков задержаний, колоссальное давление на СМИ и избирателей, блокирование мостов для избирателей из Приднестровья и перенос участков, - партия ПДС вместо нынешних 62 мест в парламенте, получит чуть больше 50, то есть, это проигрыш, даже несмотря на фальсификацию. "При помощи нарушений, при помощи голосования диаспоры на заграничных участках, которое проводилось с колоссальными нарушениями, были сделаны смехотворные результаты партии власти - 50,2% голосов, но на территории Молдавии они выборы проиграли оппозиции… К тому же, до сих пор мы видим, что не опубликованы протоколы. Что важно – в день выборов, в середине, когда стало понятно, что партия власти выборы проигрывает, у президента Молдавии Майи Санду не выдержали нервы, она сказала, что есть вероятность, что результаты выборов будут аннулированы. После того как они ночью, конечно, все пересчитали с голосами диаспоры, она делает вид, что этого заявления не было", - заключил Асафов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.

