СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
09:11 29.09.2025 (обновлено: 11:35 29.09.2025)
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico."Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico.
«
"Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.
Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.
Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
СМИ: Венгрия создала огромную "дыру" в плане ЕС против России
Вчера, 01:37
Вчера, 01:37
 
