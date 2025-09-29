https://ria.ru/20250929/evropa-2045029989.html
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico. 29.09.2025
2025-09-29T09:11:00+03:00
2025-09-29T09:11:00+03:00
2025-09-29T11:35:00+03:00
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В европейских странах ожидают наступление "момента Франца Фердинанда" и начала войны на континенте, пишет Politico."Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны", — говорится в публикации.Глава МИД России Сергей Лавров в субботу заявлял, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения.Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
Politico: в Европе ожидают наступление момента Франца Фердинанда