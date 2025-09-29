Рейтинг@Mail.ru
Неделя промышленности стартовала в Ярославской области - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:11 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/evraev-2045229741.html
Неделя промышленности стартовала в Ярославской области
Неделя промышленности стартовала в Ярославской области - РИА Новости, 29.09.2025
Неделя промышленности стартовала в Ярославской области
Неделя промышленности стартовала в Ярославской области в понедельник, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:11:00+03:00
2025-09-29T19:11:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Неделя промышленности стартовала в Ярославской области в понедельник, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Неделя промышленности Ярославской области открылась на площадке концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле. Это новый формат мероприятия, которое объединяет юбилейный День промышленности и профориентационный форум "Неделя открытых дверей". В масштабное событие вовлечены и предприятия, и образовательные организации региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что участие в мероприятиях, которые продлятся до 3 октября, примут учащиеся и молодые специалисты, представители бизнеса и власти, науки и образования, жители региона. "Наша цель - показать успехи промышленно-научного комплекса, новые технологии и разработки, а также поддержать кадры и создать условия для трудоустройства выпускников школ, колледжей и вузов", - подчеркнул Евраев. По данным Евраева, промышленный сектор играет ключевую роль в экономике области, формируя более 30% валового регионального продукта и обеспечивая 40% налоговых поступлений в бюджет. В отрасли заняты свыше 110 тысяч человек. "Для нас крайне важно не только укреплять позиции предприятий на рынке, но и создавать новые возможности для молодежи, которая будет развивать промышленность завтра. Неделя промышленности – это возможность для ребят увидеть, какие перспективы открывает для них Ярославская область, а для предприятий - познакомиться с будущими кадрами", - отметил глава региона. Каждый из дней недели - тематический: они посвящены приоритетным для региона отраслям промышленности. По словам первого заместителя председателя правительства области Дениса Хохрякова, чьи слова приводит пресс-служба, в программе недели - межотраслевая выставка, в которой участвуют свыше 60 промышленных предприятий и более 20 образовательных организаций, деловые сессии, биржа субконтрактов, ярмарки вакансий и стажировок, различные конкурсы, экскурсии на предприятия, мастер-классы и многое другое. "Участники смогут увидеть, как работает промышленность региона сегодня и какие технологии формируют наше будущее. Программа построена не просто как набор мероприятий, а как комплексное решение практических задач промышленности", - подчеркнул Хохряков.
https://ria.ru/20250929/privatizatsiya-2045228960.html
https://ria.ru/20250926/evraev-2044690790.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed37664a3128b319c0773f0101b9f92f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, промышленность
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Промышленность
Неделя промышленности стартовала в Ярославской области

Евраев: неделя промышленности стартовала в Ярославской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Неделя промышленности стартовала в Ярославской области в понедельник, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Неделя промышленности Ярославской области открылась на площадке концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле. Это новый формат мероприятия, которое объединяет юбилейный День промышленности и профориентационный форум "Неделя открытых дверей". В масштабное событие вовлечены и предприятия, и образовательные организации региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
План приватизации имущества Ярославской области пополнят 9 объектов
Вчера, 19:07
Губернатор отметил, что участие в мероприятиях, которые продлятся до 3 октября, примут учащиеся и молодые специалисты, представители бизнеса и власти, науки и образования, жители региона.
"Наша цель - показать успехи промышленно-научного комплекса, новые технологии и разработки, а также поддержать кадры и создать условия для трудоустройства выпускников школ, колледжей и вузов", - подчеркнул Евраев.
По данным Евраева, промышленный сектор играет ключевую роль в экономике области, формируя более 30% валового регионального продукта и обеспечивая 40% налоговых поступлений в бюджет. В отрасли заняты свыше 110 тысяч человек.
"Для нас крайне важно не только укреплять позиции предприятий на рынке, но и создавать новые возможности для молодежи, которая будет развивать промышленность завтра. Неделя промышленности – это возможность для ребят увидеть, какие перспективы открывает для них Ярославская область, а для предприятий - познакомиться с будущими кадрами", - отметил глава региона.
Каждый из дней недели - тематический: они посвящены приоритетным для региона отраслям промышленности. По словам первого заместителя председателя правительства области Дениса Хохрякова, чьи слова приводит пресс-служба, в программе недели - межотраслевая выставка, в которой участвуют свыше 60 промышленных предприятий и более 20 образовательных организаций, деловые сессии, биржа субконтрактов, ярмарки вакансий и стажировок, различные конкурсы, экскурсии на предприятия, мастер-классы и многое другое.
"Участники смогут увидеть, как работает промышленность региона сегодня и какие технологии формируют наше будущее. Программа построена не просто как набор мероприятий, а как комплексное решение практических задач промышленности", - подчеркнул Хохряков.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Агротехнологические классы открылись в школах Ярославской области
26 сентября, 19:17
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала