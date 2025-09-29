https://ria.ru/20250929/evraev-2045229741.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Неделя промышленности стартовала в Ярославской области в понедельник, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Неделя промышленности Ярославской области открылась на площадке концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле. Это новый формат мероприятия, которое объединяет юбилейный День промышленности и профориентационный форум "Неделя открытых дверей". В масштабное событие вовлечены и предприятия, и образовательные организации региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что участие в мероприятиях, которые продлятся до 3 октября, примут учащиеся и молодые специалисты, представители бизнеса и власти, науки и образования, жители региона. "Наша цель - показать успехи промышленно-научного комплекса, новые технологии и разработки, а также поддержать кадры и создать условия для трудоустройства выпускников школ, колледжей и вузов", - подчеркнул Евраев. По данным Евраева, промышленный сектор играет ключевую роль в экономике области, формируя более 30% валового регионального продукта и обеспечивая 40% налоговых поступлений в бюджет. В отрасли заняты свыше 110 тысяч человек. "Для нас крайне важно не только укреплять позиции предприятий на рынке, но и создавать новые возможности для молодежи, которая будет развивать промышленность завтра. Неделя промышленности – это возможность для ребят увидеть, какие перспективы открывает для них Ярославская область, а для предприятий - познакомиться с будущими кадрами", - отметил глава региона. Каждый из дней недели - тематический: они посвящены приоритетным для региона отраслям промышленности. По словам первого заместителя председателя правительства области Дениса Хохрякова, чьи слова приводит пресс-служба, в программе недели - межотраслевая выставка, в которой участвуют свыше 60 промышленных предприятий и более 20 образовательных организаций, деловые сессии, биржа субконтрактов, ярмарки вакансий и стажировок, различные конкурсы, экскурсии на предприятия, мастер-классы и многое другое. "Участники смогут увидеть, как работает промышленность региона сегодня и какие технологии формируют наше будущее. Программа построена не просто как набор мероприятий, а как комплексное решение практических задач промышленности", - подчеркнул Хохряков.

