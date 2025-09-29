https://ria.ru/20250929/es-2045207349.html

Экс-президент Литвы сомневается, что ЕС удастся построить "стену от дронов"

Экс-президент Литвы сомневается, что ЕС удастся построить "стену от дронов" - РИА Новости, 29.09.2025

Экс-президент Литвы сомневается, что ЕС удастся построить "стену от дронов"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте выразила сомнение, что странам ЕС удастся построить "стену от дронов" в течение года из-за бюрократии, и раскритиковала... РИА Новости, 29.09.2025

ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте выразила сомнение, что странам ЕС удастся построить "стену от дронов" в течение года из-за бюрократии, и раскритиковала европейскую систему реагирования на беспилотники, когда дешевые дроны сбивают дорогими самолетами. "Что касается стены для защиты от дронов, Еврокомиссия, по крайней мере, надеется начать и завершить этот проект в течение года. Но я уверена, что это будет не так просто, потому что я была комиссаром и знаю, как работает бюрократия", - сказала Грибаускайте на форуме по безопасности в Варшаве. По ее словам, заводы по производству дронов сейчас строятся на территории Украины, в Польше, странах Балтии и северной Европы. "Реакция на атаки беспилотников в наших странах показывает, что мы совершенно не готовы к адекватному реагированию... Мы думали, что превосходим других. У нас лучшее оборудование, лучшие военные возможности. А потом мы получаем беспилотники, фактически, из бумаги и пытаемся сбивать их самолетами стоимостью в 100 миллионов", - отметила она. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что системы ПВО в странах НАТО далеки от совершенства, поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешевые беспилотники. Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.

