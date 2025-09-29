https://ria.ru/20250929/es-2045125309.html
EUObserver написало о новых антироссийских ограничениях
EUObserver написало о новых антироссийских ограничениях - РИА Новости, 29.09.2025
EUObserver написало о новых антироссийских ограничениях
Возможные ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС затронут также других сотрудников дипмиссий, членов их семей, сообщает издание EUObserver со... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:10:00+03:00
2025-09-29T14:10:00+03:00
2025-09-29T14:10:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возможные ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС затронут также других сотрудников дипмиссий, членов их семей, сообщает издание EUObserver со ссылкой на предложение блока. Агентство Рейтер 26 сентября передавало, что Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит странам ЕС запрещать дипломатам въезжать на их территорию, в качестве дополнения к возможному 19-му пакету санкций. "Они (ограничения - ред.) коснутся не только дипломатов, но и персонал российских консульств... членов административно-технического персонала или обслуживающего персонала дипломатических миссий или консульских учреждений... членов их семей", - говорится в публикации. Один из дипломатов ЕС отметил, что некоторые в блоке считают, что Москва в ответ может ограничить передвижение западных дипломатов в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250929/ekspert-2045108954.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
EUObserver написало о новых антироссийских ограничениях
EUObserver: ЕС может ограничить передвижение персонала российских дипмиссий