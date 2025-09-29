https://ria.ru/20250929/es-2045125309.html

EUObserver написало о новых антироссийских ограничениях

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Возможные ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС затронут также других сотрудников дипмиссий, членов их семей, сообщает издание EUObserver со ссылкой на предложение блока. Агентство Рейтер 26 сентября передавало, что Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила ввести систему обязательных уведомлений о передвижениях российских дипломатов внутри блока, которая позволит странам ЕС запрещать дипломатам въезжать на их территорию, в качестве дополнения к возможному 19-му пакету санкций. "Они (ограничения - ред.) коснутся не только дипломатов, но и персонал российских консульств... членов административно-технического персонала или обслуживающего персонала дипломатических миссий или консульских учреждений... членов их семей", - говорится в публикации. Один из дипломатов ЕС отметил, что некоторые в блоке считают, что Москва в ответ может ограничить передвижение западных дипломатов в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

