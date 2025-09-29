Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет добиться решения по активам России в обход Орбана, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2025
09:01 29.09.2025
ЕС хочет добиться решения по активам России в обход Орбана, пишут СМИ
Страны ЕС надеются заручиться достаточной поддержкой для изоляции премьера Венгрии Виктора Орбана к предстоящему саммиту в октябре, чтобы достичь официального... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
россия
венгрия
копенгаген
виктор орбан
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны ЕС надеются заручиться достаточной поддержкой для изоляции премьера Венгрии Виктора Орбана к предстоящему саммиту в октябре, чтобы достичь официального решения по вопросу конфискации замороженных активов РФ, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Как отмечает издание, Орбан выступает против плана ЕС по конфискации российских активов, но Еврокомиссия считает, что нашла юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений. По данным Politico, лидеры стран ЕС намерены обсудить этот план в среду и надеются достичь официального решения на саммите в конце октября. "Цель (в Копенгагене) - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана ... Мы находимся в серой зоне", - заявил дипломат ЕС. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
россия
венгрия
копенгаген
в мире, россия, венгрия, копенгаген, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия
ЕС хочет добиться решения по активам России в обход Орбана, пишут СМИ

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны ЕС надеются заручиться достаточной поддержкой для изоляции премьера Венгрии Виктора Орбана к предстоящему саммиту в октябре, чтобы достичь официального решения по вопросу конфискации замороженных активов РФ, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Как отмечает издание, Орбан выступает против плана ЕС по конфискации российских активов, но Еврокомиссия считает, что нашла юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений. По данным Politico, лидеры стран ЕС намерены обсудить этот план в среду и надеются достичь официального решения на саммите в конце октября.
"Цель (в Копенгагене) - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана ... Мы находимся в серой зоне", - заявил дипломат ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
