Ветеринарный надзор не может попасть в енотокафе, где мучили животных

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники управления ветеринарии Новосибирской области пока не могут проверить условия содержания животных в енотокафе "Лесная братва" из-за "надзорных каникул", сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юрий Шмидт."Разрешение на проверку объекта дает только прокуратура. На данный момент мы уже подали запрос, но на согласование может уйти до десяти дней", - сказал Шмидт.Скандал в Новосибирске разгорелся после того, как в сети появилась петиция с требованием закрыть заведение "Лесная братва", позиционирующее себя как пространство для свободного общения людей и енотов.Основные претензии – антисанитария, несоблюдение режима питания и условий содержания. По словам зоозащитников и посетителей, в вольерах грязь, животных кормят просроченными продуктами."Половина енотов сидят в клетках, где убирали в последний раз очень давно. Один находится в переноске для кота, там не развернешься", - оставила отзыв одна из посетительниц "Лесной братвы". Другой гость отметил, что "полоскунов" предлагают взять на руки сразу после того, как они испражнились прямо под себя.Более того, по данным СМИ, на этой неделе в кафе погиб один из питомцев. Всего же за последний год их умерло трое.Новосибирский волонтер, которая занимается спасением енотов, рассказала РИА Новости, что животных в "Лесной братве" действительно кормили неподходяще. "На размещенных в соцсетях роликах видно, что зверям давали колбасу. Это чревато серьезными проблемами — вплоть до параличей".По словам активистки, среди местных ветеринаров кафе также приобрело дурную славу. "Никто не хочет брать животных оттуда на лечение, потому как приносят их в очень плохом состоянии", — говорит волонтер.В самом заведении обвинения в жестоком обращении не отрицают, но утверждают, что довела животных до такого состоянии бывшая управляющая, которая и распространяет клевету. Владелица сети кафе "Лесная братва" (всего у нее три похожих заведения) Екатерина Артемьева в разговоре с РИА Новости объяснила, что она живет в другом городе, последние три года новосибирским филиалом занималась нанятая сотрудница. "Недавно я приехала с проверкой и ужаснулась: провода висят, везде грязь, антисанитария. Животные нервные, потому что та сотрудница с помощницей их били. Управляющую я тут же уволила, после чего она начала поливать меня грязью".Артемьева добавила, что информация о "загубленных" енотах не соответствует действительности. В кафе умерли несколько крыс и кроликов — но от старости.Что на самом деле происходило в "Лесной братве", должна выяснить проверка.Также активисты обратились в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

