Рейтинг@Mail.ru
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/eksport-2045209156.html
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко - РИА Новости, 29.09.2025
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию в 2024 году вырос на 23% по сравнению с 2023 годом: Россия видит большой спрос со стороны Белоруссии на IT-продукты РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:00:00+03:00
2025-09-29T18:00:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
дмитрий григоренко
белорусская калийная компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_38883685a0c46e5ffcd30a58abdce355.jpg
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию в 2024 году вырос на 23% по сравнению с 2023 годом: Россия видит большой спрос со стороны Белоруссии на IT-продукты в сфере промышленности, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках визита российской делегации на международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь". "Россия готова делиться не только экспертизой – например в сфере цифровизации госуправления, – но и готовыми наработками в сфере IT. Они уже находят применение в различных отраслях экономики Республики Беларусь. В 2024 году зафиксирован рост экспорта российских IT-продуктов на 23,4% по сравнению с 2023 г. В частности, мы видим со стороны Беларуси большой спрос на российские IT-продукты для промышленности", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата. Согласно прогнозам, оценочный потенциал экспорта промышленных IT-решений в Белоруссию составляет 4,5 миллиарда рублей, продолжил он. Кроме того, российские разработки активно используются в стране для создания государственных информационных систем. Он добавил, что отечественные системы уже внедряются на крупнейших белорусских предприятиях, в том числе на ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш" и ОАО "Беларуськалий". Вице-премьер поделился, что результатом цифрового партнерства двух стран является не только обмен решениями, но и их интеграция между собой и кооперация российских и белорусских компаний. Примером успешных совместных цифровых проектов является интеграция белорусской платежной системы "Оплати" и российской СБП, которая позволила совершать трансграничные расчеты. Благодаря этому граждане двух государств могут рассчитываться безналичным способом при перемещении между двумя странами. По словам Григоренко, двустороннее сотрудничество в сфере развития цифровых технологий продолжает укрепляться и обеспечивать цифровой суверенитет Союзного государства. В частности, на двусторонней встрече были рассмотрены вопросы расширения взаимного использования электронной цифровой подписи и совместного внедрения систем искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20250929/postavki-2045146522.html
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044830387.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8b769483b803d889ecfb19d7025c0b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, дмитрий григоренко, белорусская калийная компания
Экономика, Белоруссия, Россия, Дмитрий Григоренко, Белорусская калийная компания
Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко

Григоренко: экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос на 23%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию в 2024 году вырос на 23% по сравнению с 2023 годом: Россия видит большой спрос со стороны Белоруссии на IT-продукты в сфере промышленности, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках визита российской делегации на международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь".
"Россия готова делиться не только экспертизой – например в сфере цифровизации госуправления, – но и готовыми наработками в сфере IT. Они уже находят применение в различных отраслях экономики Республики Беларусь. В 2024 году зафиксирован рост экспорта российских IT-продуктов на 23,4% по сравнению с 2023 г. В частности, мы видим со стороны Беларуси большой спрос на российские IT-продукты для промышленности", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата.
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"АвтоВАЗ" назвал сроки начала поставок Lada Iskra в Белоруссию
Вчера, 15:05
Согласно прогнозам, оценочный потенциал экспорта промышленных IT-решений в Белоруссию составляет 4,5 миллиарда рублей, продолжил он. Кроме того, российские разработки активно используются в стране для создания государственных информационных систем.
Он добавил, что отечественные системы уже внедряются на крупнейших белорусских предприятиях, в том числе на ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш" и ОАО "Беларуськалий".
Вице-премьер поделился, что результатом цифрового партнерства двух стран является не только обмен решениями, но и их интеграция между собой и кооперация российских и белорусских компаний. Примером успешных совместных цифровых проектов является интеграция белорусской платежной системы "Оплати" и российской СБП, которая позволила совершать трансграничные расчеты. Благодаря этому граждане двух государств могут рассчитываться безналичным способом при перемещении между двумя странами.
По словам Григоренко, двустороннее сотрудничество в сфере развития цифровых технологий продолжает укрепляться и обеспечивать цифровой суверенитет Союзного государства. В частности, на двусторонней встрече были рассмотрены вопросы расширения взаимного использования электронной цифровой подписи и совместного внедрения систем искусственного интеллекта.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине
27 сентября, 21:45
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияДмитрий ГригоренкоБелорусская калийная компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала