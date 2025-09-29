Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию вырос, заявил Григоренко
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Экспорт российских IT-продуктов в Белоруссию в 2024 году вырос на 23% по сравнению с 2023 годом: Россия видит большой спрос со стороны Белоруссии на IT-продукты в сфере промышленности, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках визита российской делегации на международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь".
"Россия готова делиться не только экспертизой – например в сфере цифровизации госуправления, – но и готовыми наработками в сфере IT. Они уже находят применение в различных отраслях экономики Республики Беларусь. В 2024 году зафиксирован рост экспорта российских IT-продуктов на 23,4% по сравнению с 2023 г. В частности, мы видим со стороны Беларуси большой спрос на российские IT-продукты для промышленности", - сказал он. Его слова приводятся в сообщении аппарата.
Согласно прогнозам, оценочный потенциал экспорта промышленных IT-решений в Белоруссию составляет 4,5 миллиарда рублей, продолжил он. Кроме того, российские разработки активно используются в стране для создания государственных информационных систем.
Он добавил, что отечественные системы уже внедряются на крупнейших белорусских предприятиях, в том числе на ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш" и ОАО "Беларуськалий".
Вице-премьер поделился, что результатом цифрового партнерства двух стран является не только обмен решениями, но и их интеграция между собой и кооперация российских и белорусских компаний. Примером успешных совместных цифровых проектов является интеграция белорусской платежной системы "Оплати" и российской СБП, которая позволила совершать трансграничные расчеты. Благодаря этому граждане двух государств могут рассчитываться безналичным способом при перемещении между двумя странами.
По словам Григоренко, двустороннее сотрудничество в сфере развития цифровых технологий продолжает укрепляться и обеспечивать цифровой суверенитет Союзного государства. В частности, на двусторонней встрече были рассмотрены вопросы расширения взаимного использования электронной цифровой подписи и совместного внедрения систем искусственного интеллекта.
