В комитете "Победа" оценили последствия сохранения партии Санду у власти
14:37 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/ekspert-2045132608.html
В комитете "Победа" оценили последствия сохранения партии Санду у власти
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сохранение у власти в Молдавии партии "Действие и солидарность" не принесет гражданам республики никаких перспектив для развития, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. "Я не вижу никакого потенциала для того, чтобы страна развивалась как-то энергичнее, потому что их в предвыборной кампании ничего, кроме европейских подачек, стране больше не было обещано… К большому сожалению, никаких перспектив и развития эта победа политической партии "Действие и солидарность" не принесет молдавскому народу", - заявил он. Эксперт считает, что из-за курса, выбранного правящей партией "Действие и солидарность" начнется волна разочарования среди граждан Молдавии, многие покинут страну, так как больше себя в ней не видят. "Я вспоминаю времена президентства Владимира Воронина и победы его партии на выборах в 2005 году. Было явное ощущение того, что четыре года предыдущие были проработаны партией не зря. Впервые в Молдове тогда был зафиксирован рост рождаемости, то есть люди настолько поверили в стабильность, что впервые рождаемость превысила смертность", - сказал эксперт, сравнивая влияние политики двух глав государства на граждан страны. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова
