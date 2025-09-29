Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал стремление ЕС обойти вето Венгрии - РИА Новости, 29.09.2025
13:37 29.09.2025 (обновлено: 13:48 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/ekspert-2045108954.html
Эксперт прокомментировал стремление ЕС обойти вето Венгрии
Эксперт прокомментировал стремление ЕС обойти вето Венгрии - РИА Новости, 29.09.2025
Эксперт прокомментировал стремление ЕС обойти вето Венгрии
Отход Евросоюза от принципа единогласия для принятия внешнеполитических решений подчеркнет кризис в этом объединении, поделился мнением в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2025
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отход Евросоюза от принципа единогласия для принятия внешнеполитических решений подчеркнет кризис в этом объединении, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. Как сообщала газета Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Издание также сообщало, что Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта. "Эти шаги показывают очень глубокий кризис Евросоюза, потому что теперь это не только экономический кризис, это кризис ценностей", - сказал Штир на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Как отмечает собеседник агентства, Венгрия вступала в совсем в другой Евросоюз с точки зрения уважения демократических ценностей. Если в ЕС изменят процедуру голосования, например, по принятию Украины в объединение, чтобы обойти вето Будапешта, это создаст негативный прецедент для других малых и средних государств, чьими интересами могут также поступиться в будущем, отмечает он. "Тактически это может быть выгодно теперь, но в среднесрочной перспективе Евросоюз от этого слабеет", - подчеркнул эксперт. Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Эксперт прокомментировал стремление ЕС обойти вето Венгрии

Штир заявил, что отказ ЕС от единогласия подчеркнет кризис в объединении

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Отход Евросоюза от принципа единогласия для принятия внешнеполитических решений подчеркнет кризис в этом объединении, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Как сообщала газета Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Издание также сообщало, что Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.
"Эти шаги показывают очень глубокий кризис Евросоюза, потому что теперь это не только экономический кризис, это кризис ценностей", - сказал Штир на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отмечает собеседник агентства, Венгрия вступала в совсем в другой Евросоюз с точки зрения уважения демократических ценностей. Если в ЕС изменят процедуру голосования, например, по принятию Украины в объединение, чтобы обойти вето Будапешта, это создаст негативный прецедент для других малых и средних государств, чьими интересами могут также поступиться в будущем, отмечает он.
"Тактически это может быть выгодно теперь, но в среднесрочной перспективе Евросоюз от этого слабеет", - подчеркнул эксперт.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
