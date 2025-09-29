https://ria.ru/20250929/ekspert-2045017663.html
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов - РИА Новости, 29.09.2025
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов
Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:42:00+03:00
2025-09-29T06:42:00+03:00
2025-09-29T06:43:00+03:00
александр вураско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар", в 1-м полугодии 2025 года мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы", - сказал Вураско. Также для обмана пользователей злоумышленники часто прибегали к использованию фейковых сайтов инвестиционных платформ и вспомогательным ресурсам, которые собирают персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах. По прогнозам экспертов, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 года. "Мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак", - добавил Вураско.
https://ria.ru/20250927/moshennichestvo-2044731523.html
https://ria.ru/20250926/moshenniki-2044474264.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вураско
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов
Вураско: мошенники чаще всего маскировали фишинговые сайты под маркетплейсы
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар", в 1-м полугодии 2025 года мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы", - сказал Вураско
.
Также для обмана пользователей злоумышленники часто прибегали к использованию фейковых сайтов инвестиционных платформ и вспомогательным ресурсам, которые собирают персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах.
По прогнозам экспертов, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 года.
"Мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак", - добавил Вураско.