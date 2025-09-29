Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 29.09.2025 (обновлено: 06:43 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/ekspert-2045017663.html
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов - РИА Новости, 29.09.2025
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов
Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:42:00+03:00
2025-09-29T06:43:00+03:00
александр вураско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар", в 1-м полугодии 2025 года мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы", - сказал Вураско. Также для обмана пользователей злоумышленники часто прибегали к использованию фейковых сайтов инвестиционных платформ и вспомогательным ресурсам, которые собирают персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах. По прогнозам экспертов, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 года. "Мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак", - добавил Вураско.
https://ria.ru/20250927/moshennichestvo-2044731523.html
https://ria.ru/20250926/moshenniki-2044474264.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вураско
Александр Вураско
Эксперт назвал самые популярные виды маскировок фишинговых сайтов

Вураско: мошенники чаще всего маскировали фишинговые сайты под маркетплейсы

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники чаще всего маскировали фишинговые ресурсы под сайты маркетплейсов и формы входа на различные госресурсы, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар", в 1-м полугодии 2025 года мошенники чаще всего создавали фейковые сайты маркетплейсов, формы входа на различные госресурсы", - сказал Вураско.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники разработали схему обмана с онлайн-казино
27 сентября, 03:01
Также для обмана пользователей злоумышленники часто прибегали к использованию фейковых сайтов инвестиционных платформ и вспомогательным ресурсам, которые собирают персональные данные для дальнейшего обмана и заработка на потенциальных жертвах.
По прогнозам экспертов, этот тренд продолжится и во второй половине 2025 года.
"Мы в Solar AURA рекомендуем тщательно проверять используемые онлайн-ресурсы через поисковик, не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми, и использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак", - добавил Вураско.
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
26 сентября, 05:23
 
Александр Вураско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала