ЕК не планирует конфисковывать российские активы, заявил представитель - РИА Новости, 29.09.2025
14:05 29.09.2025
ЕК не планирует конфисковывать российские активы, заявил представитель
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их конфискацию, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари. "Да, это именно то, над чем мы работаем. Мы работаем над деталями. Председатель Еврокомиссии сказала, что мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ЕК подтвердить, что основные активы РФ не будут затронуты в программе предоставления Киеву так называемых "репарационных кредитов". Он также добавил, что "Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением". "На данный момент я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы очень усердно работаем над этим", - пояснил представитель ЕК. В ЕК также не исключили, что предложение ЕК по кредиту Киеву под активы РФ может включать гарантии от стран ЕС безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса обездвиженных российских суверенных средств.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Предложение, которое готовит Еврокомиссия о так называемом "репарационном кредите" Киеву под активы РФ, не затрагивает сами активы и не предполагает их конфискацию, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
"Да, это именно то, над чем мы работаем. Мы работаем над деталями. Председатель Еврокомиссии сказала, что мы собираемся работать над решениями по предоставлению Украине репарационных кредитов на основе обездвиженных российских активов, не затрагивая эти основные российские активы, и это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли в ЕК подтвердить, что основные активы РФ не будут затронуты в программе предоставления Киеву так называемых "репарационных кредитов".
Он также добавил, что "Еврокомиссия очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением". "На данный момент я не могу назвать вам конкретные сроки, но мы очень усердно работаем над этим", - пояснил представитель ЕК.
В ЕК также не исключили, что предложение ЕК по кредиту Киеву под активы РФ может включать гарантии от стран ЕС безопасности бельгийского депозитария EuroClear, где хранится основная масса обездвиженных российских суверенных средств.
