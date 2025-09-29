Рейтинг@Mail.ru
Путин лично контролирует вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин - РИА Новости, 29.09.2025
11:01 29.09.2025 (обновлено: 11:14 29.09.2025)
Путин лично контролирует вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин
владимир путин
общество
россия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.Он сообщил, что ближайшее заседание президиума Госсовета будет посвящено вопросам поддержки участников СВО."Президент уделяет личное внимание, держит на контроле (вопросы поддержки ветеранов СВО - ред.)", - сказал Дюмин журналистам.
2025
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Он сообщил, что ближайшее заседание президиума Госсовета будет посвящено вопросам поддержки участников СВО.
"Президент уделяет личное внимание, держит на контроле (вопросы поддержки ветеранов СВО - ред.)", - сказал Дюмин журналистам.
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
