В "Росатоме" рассказали о разработке плазменного ракетного двигателя
«Росатом» создал плазменный ракетный двигатель мощностью до 300 кВт
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Ученые "Росатома" успешно реализуют проект по созданию плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт, который, как планируется, позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок "Росатома" Виктор Ильгисонис.
В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт.
«
"Сейчас создан лабораторный прототип. И задача последующих лет – сделать лабораторный образец, то есть в принципе образец, пригодный к полетам, и провести наземные испытания этого образца. Так что тема идет вполне успешно", - сказал Ильгисонис журналистам.
Ранее сообщалось, что создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.
В России разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос
23 сентября 2024, 14:02