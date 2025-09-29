Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" рассказали о разработке плазменного ракетного двигателя - РИА Новости, 29.09.2025
Наука
 
14:22 29.09.2025
В "Росатоме" рассказали о разработке плазменного ракетного двигателя
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Ученые "Росатома" успешно реализуют проект по созданию плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт, который, как планируется, позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок "Росатома" Виктор Ильгисонис. В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт. "Сейчас создан лабораторный прототип. И задача последующих лет – сделать лабораторный образец, то есть в принципе образец, пригодный к полетам, и провести наземные испытания этого образца. Так что тема идет вполне успешно", - сказал Ильгисонис журналистам. Ранее сообщалось, что создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Ученые "Росатома" успешно реализуют проект по созданию плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт, который, как планируется, позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок "Росатома" Виктор Ильгисонис.
В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт.
«
"Сейчас создан лабораторный прототип. И задача последующих лет – сделать лабораторный образец, то есть в принципе образец, пригодный к полетам, и провести наземные испытания этого образца. Так что тема идет вполне успешно", - сказал Ильгисонис журналистам.
Ранее сообщалось, что создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.
