На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с участием минивэна

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП с участием минивэна на Ставрополье, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.09.2025

ПЯТИГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП с участием минивэна на Ставрополье, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, утром в понедельник на 51-м километре автодороги Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды произошло ДТП."По предварительным данным, водитель минивэна, оказывая частные услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд автомашины в кювет с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель и семь пассажиров, в том числе два несовершеннолетних, пострадали, им оказывается медицинская помощь", – сообщили в СУСК.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что у одной пассажирки в результате аварии было оторвано ухо. Пострадавшая находится под наблюдением медиков, ее жизни ничего не угрожает. По словам собеседника агентства, для проведения дополнительных обследований был также госпитализирован ребенок. По одной из версий следствия, водитель мог уснуть за рулём.В ГИБДД Ставрополя установили, что водитель злостным нарушителем ПДД не является, а на момент аварии был трезв.СК организовал проверку по статье 238 УК РФ на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, особое внимание уделяется вопросам "оперативного и качественного оказания пострадавшим в аварии медицинской помощи".

