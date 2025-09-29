https://ria.ru/20250929/dron-2045120601.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 29.09.2025

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка Шебекинского округа, сообщил... РИА Новости, 29.09.2025

БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в результате атаки беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя. В селе Червона Дибровка дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого объекта. Двум мужчинам с осколочными ранениями рук бригада скорой помощи оказала помощь на месте. Для дальнейшего обследования один из пострадавших доставляется в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате удара транспортное средство получило повреждения.

