В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона - РИА Новости, 29.09.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка Шебекинского округа, сообщил... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:02:00+03:00
2025-09-29T14:02:00+03:00
2025-09-29T18:01:00+03:00
БЕЛГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Червона Дибровка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в результате атаки беспилотника ВСУ ранены два мирных жителя. В селе Червона Дибровка дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого объекта. Двум мужчинам с осколочными ранениями рук бригада скорой помощи оказала помощь на месте. Для дальнейшего обследования один из пострадавших доставляется в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате удара транспортное средство получило повреждения.
белгородская область
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона на грузовик