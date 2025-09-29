https://ria.ru/20250929/dron-2045088023.html

Средства ПВО за сутки сбили 147 украинских БПЛА

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 147 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 147 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. В российском военном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

