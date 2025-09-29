https://ria.ru/20250929/donat-2045013722.html
Арестованный за донаты "Артподготовке"* перевел ей 1,5 тысячи рублей
Арестованный за донаты "Артподготовке"* перевел ей 1,5 тысячи рублей - РИА Новости, 29.09.2025
Арестованный за донаты "Артподготовке"* перевел ей 1,5 тысячи рублей
Арестованный в Москве по делу о содействии терроризму перевел на счет запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* порядка... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Арестованный в Москве по делу о содействии терроризму перевел на счет запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* порядка 1,5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве арестован мужчина по обвинению в содействии террористической деятельности. Также в правоохранительных органах рассказали, что мужчина донатил запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*. "Предварительно, фигурант совершил перевод порядка 1,5 тысячи рублей с помощью сервиса "ЮMoney" на счет организации "Артподготовка"*, - сказал собеседник агентства. По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева** было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация** Признан иноагентом
Арестованный за донаты "Артподготовке"* перевел ей 1,5 тысячи рублей
