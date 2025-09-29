https://ria.ru/20250929/dolg-2045015885.html
Адвокат Pussy Riot накопил почти 500 тысяч рублей долгов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* (признан в РФ иноагентом) накопил долги на 483 тысяч рублей, в том числе по налогам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, с августа 2024 года по июль 2025 года приставы возбудили на Захватова* несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 483 тысяч рублей, из которых почти 480 тысяч рублей - по налогам и сборам, более 2,7 тысячи рублей - "задолженность по ИД", а также тысяча рублей исполнительского сбора. Кроме того, по информации приставов, в конце января 2025 года на адвоката возбудили исполнительное производство по "задолженности по ИД". Однако в середине апреля 2025 года производство закрыли из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей". В пятницу адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.* признан иноагентом** Запрещенная в России террористическая организация
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* (признан в РФ иноагентом) накопил долги на 483 тысяч рублей, в том числе по налогам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с августа 2024 года по июль 2025 года приставы возбудили на Захватова* несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 483 тысяч рублей, из которых почти 480 тысяч рублей - по налогам и сборам, более 2,7 тысячи рублей - "задолженность по ИД", а также тысяча рублей исполнительского сбора.
Кроме того, по информации приставов, в конце января 2025 года на адвоката возбудили исполнительное производство по "задолженности по ИД". Однако в середине апреля 2025 года производство закрыли из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей".
В пятницу адвокат Pussy Riot
Дмитрий Захватов* внесен Минюстом РФ
в реестр иностранных агентов.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы
, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.
** Запрещенная в России террористическая организация