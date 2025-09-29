https://ria.ru/20250929/dolg-2045015885.html

Адвокат Pussy Riot накопил почти 500 тысяч рублей долгов

Адвокат Pussy Riot накопил почти 500 тысяч рублей долгов - РИА Новости, 29.09.2025

Адвокат Pussy Riot накопил почти 500 тысяч рублей долгов

Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* (признан в РФ иноагентом) накопил долги на 483 тысяч рублей, в том числе по налогам, следует из материалов судебных... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T06:18:00+03:00

2025-09-29T06:18:00+03:00

2025-09-29T06:18:00+03:00

россия

москва

pussy riot

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028427267_0:62:461:321_1920x0_80_0_0_0564664f75f1480f0f5788c1fd9b176f.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* (признан в РФ иноагентом) накопил долги на 483 тысяч рублей, в том числе по налогам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, с августа 2024 года по июль 2025 года приставы возбудили на Захватова* несколько исполнительных производств. Общая сумма долга составляет более 483 тысяч рублей, из которых почти 480 тысяч рублей - по налогам и сборам, более 2,7 тысячи рублей - "задолженность по ИД", а также тысяча рублей исполнительского сбора. Кроме того, по информации приставов, в конце января 2025 года на адвоката возбудили исполнительное производство по "задолженности по ИД". Однако в середине апреля 2025 года производство закрыли из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей". В пятницу адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Захватова* возбуждено уголовное дело за помощь в сборе средств на покупку витаминов боевикам украинского батальона "Азов"** (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Согласно данным базы Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости, в настоящее время статус адвоката у Захватова* приостановлен.* признан иноагентом** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250929/dolg-2045008043.html

https://ria.ru/20250923/dolg-2043648172.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, pussy riot