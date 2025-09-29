Рейтинг@Mail.ru
Монеточка* погасила долг по административному штрафу - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/dolg-2045008043.html
Монеточка* погасила долг по административному штрафу
Монеточка* погасила долг по административному штрафу - РИА Новости, 29.09.2025
Монеточка* погасила долг по административному штрафу
Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:47:00+03:00
2025-09-29T03:47:00+03:00
россия
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/45/1556314577_0:154:2984:1833_1920x0_80_0_0_03bc45e9f997a4630bb456bf0aef98af.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. В середине августа РИА Новости со ссылкой на данные приставов сообщало, что Монеточка* задолжала 30 тысяч рублей по "штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом" в рамках исполнительного производства, возбужденного на нее в июне этого года. По данным приставов на 26 сентября, за певицей значится одно исполнительное производство, которое было возбуждено в июне этого года. Однако, как следует из материалов, долг составляет 0 рублей. Это означает, что она погасила задолженность. В сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии. Минюст РФ включил певицу в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html
https://ria.ru/20250926/rozysk-2044474477.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/45/1556314577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89305f513ffe71b41ab9004d9d4f0ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монеточка
Россия, Монеточка
Монеточка* погасила долг по административному штрафу

Монеточка погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМонеточка*
Монеточка* - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Монеточка*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
В середине августа РИА Новости со ссылкой на данные приставов сообщало, что Монеточка* задолжала 30 тысяч рублей по "штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом" в рамках исполнительного производства, возбужденного на нее в июне этого года.
Главный редактор журнала Искусство кино Антон Долин на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 6 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу
27 сентября, 04:05
По данным приставов на 26 сентября, за певицей значится одно исполнительное производство, которое было возбуждено в июне этого года. Однако, как следует из материалов, долг составляет 0 рублей. Это означает, что она погасила задолженность.
В сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
Минюст РФ включил певицу в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Шеф-редактор The Insider* объявлен в розыск в России
26 сентября, 05:28
 
РоссияМонеточка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала