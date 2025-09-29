https://ria.ru/20250929/dolg-2045008043.html
Монеточка* погасила долг по административному штрафу
Монеточка* погасила долг по административному штрафу - РИА Новости, 29.09.2025
Монеточка* погасила долг по административному штрафу
Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T03:47:00+03:00
2025-09-29T03:47:00+03:00
2025-09-29T03:47:00+03:00
россия
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/45/1556314577_0:154:2984:1833_1920x0_80_0_0_03bc45e9f997a4630bb456bf0aef98af.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. В середине августа РИА Новости со ссылкой на данные приставов сообщало, что Монеточка* задолжала 30 тысяч рублей по "штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом" в рамках исполнительного производства, возбужденного на нее в июне этого года. По данным приставов на 26 сентября, за певицей значится одно исполнительное производство, которое было возбуждено в июне этого года. Однако, как следует из материалов, долг составляет 0 рублей. Это означает, что она погасила задолженность. В сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии. Минюст РФ включил певицу в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html
https://ria.ru/20250926/rozysk-2044474477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/45/1556314577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89305f513ffe71b41ab9004d9d4f0ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монеточка
Монеточка* погасила долг по административному штрафу
Монеточка погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Певица-иноагент Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
В середине августа РИА Новости со ссылкой на данные приставов сообщало, что Монеточка
* задолжала 30 тысяч рублей по "штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом" в рамках исполнительного производства, возбужденного на нее в июне этого года.
По данным приставов на 26 сентября, за певицей значится одно исполнительное производство, которое было возбуждено в июне этого года. Однако, как следует из материалов, долг составляет 0 рублей. Это означает, что она погасила задолженность.
В сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
Минюст РФ
включил певицу в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.