13:12 29.09.2025
Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы
Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Власти Молдавии запугали часть граждан, из-за чего они не пришли на парламентские выборы, однако многие жители страны выражают недовольство правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил лидер социалистов и бывший президент республики Игорь Додон. "Порядка 20–30% людей побоялись выйти на выборы, потому что вы их напугали. Но народ просыпается, народ недоволен. Народ вас не боится, народ вас ненавидит", – сказал Додон на митинге оппозиции в Кишиневе. По его словам, правящая партия "рано радуется", так как недовольство среди граждан растет. "Даже если будете нас прессовать, открывать уголовные дела, это вас не спасет", – подчеркнул политик. Додон отметил, что оппозиция намерена отстаивать результаты голосования и объединять граждан. "Дорогие друзья, не опускаем руки. Держимся все вместе. И все будет хорошо. Победа будет за нами", – заявил он. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
© AP Photo / Vadim GhirdaИгорь Додон во время акции протеста Патриотического блока в Кишиневе
Игорь Додон во время акции протеста Патриотического блока в Кишиневе
Полиция Молдавии распространяет слухи о протестах, заявили в оппозиции
Вчера, 12:10
 
