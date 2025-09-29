https://ria.ru/20250929/dodon-2045098592.html

Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы

Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы - РИА Новости, 29.09.2025

Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы

Власти Молдавии запугали часть граждан, из-за чего они не пришли на парламентские выборы, однако многие жители страны выражают недовольство правящей партией... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T13:12:00+03:00

2025-09-29T13:12:00+03:00

2025-09-29T13:12:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

днестр

игорь додон

майя санду

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045094056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f768c97fe33c8f200ba7fe96e34f477a.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Власти Молдавии запугали часть граждан, из-за чего они не пришли на парламентские выборы, однако многие жители страны выражают недовольство правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил лидер социалистов и бывший президент республики Игорь Додон. "Порядка 20–30% людей побоялись выйти на выборы, потому что вы их напугали. Но народ просыпается, народ недоволен. Народ вас не боится, народ вас ненавидит", – сказал Додон на митинге оппозиции в Кишиневе. По его словам, правящая партия "рано радуется", так как недовольство среди граждан растет. "Даже если будете нас прессовать, открывать уголовные дела, это вас не спасет", – подчеркнул политик. Додон отметил, что оппозиция намерена отстаивать результаты голосования и объединять граждан. "Дорогие друзья, не опускаем руки. Держимся все вместе. И все будет хорошо. Победа будет за нами", – заявил он. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

https://ria.ru/20250929/peskov-2045085688.html

https://ria.ru/20250929/moldavija-2045078409.html

молдавия

кишинев

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, днестр, игорь додон, майя санду, парламентские выборы в молдавии