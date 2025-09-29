Додон рассказал, почему многие молдаване не пришли на выборы
© AP Photo / Vadim GhirdaИгорь Додон во время акции протеста Патриотического блока в Кишиневе
Игорь Додон во время акции протеста Патриотического блока в Кишиневе
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Власти Молдавии запугали часть граждан, из-за чего они не пришли на парламентские выборы, однако многие жители страны выражают недовольство правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), заявил лидер социалистов и бывший президент республики Игорь Додон.
По его словам, правящая партия "рано радуется", так как недовольство среди граждан растет. "Даже если будете нас прессовать, открывать уголовные дела, это вас не спасет", – подчеркнул политик. Додон отметил, что оппозиция намерена отстаивать результаты голосования и объединять граждан. "Дорогие друзья, не опускаем руки. Держимся все вместе. И все будет хорошо. Победа будет за нами", – заявил он.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.