В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей
2025-09-29T16:45:00+03:00
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 2014 года в ДНР погибли 9800 гражданских, в том числе 249 детей, а пострадали 16 008, включая 1033 детей. Уточняется, что с 22 по 28 сентября погибли три гражданских лица, в том числе два ребенка, еще 13 человек получили ранения, включая одного ребенка. Согласно инфографике, с начала года в регионе погибли 165 человек, а также пострадало 921 гражданское лицо.
