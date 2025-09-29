Рейтинг@Mail.ru
В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 29.09.2025
В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей
В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2025
В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей
По меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
украина
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 2014 года в ДНР погибли 9800 гражданских, в том числе 249 детей, а пострадали 16 008, включая 1033 детей. Уточняется, что с 22 по 28 сентября погибли три гражданских лица, в том числе два ребенка, еще 13 человек получили ранения, включая одного ребенка. Согласно инфографике, с начала года в регионе погибли 165 человек, а также пострадало 921 гражданское лицо.
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей

Омбудсмен Морозова: 9,8 тысячи жителей ДНР погибли с 2014 г из-за агрессии ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 2014 года в ДНР погибли 9800 гражданских, в том числе 249 детей, а пострадали 16 008, включая 1033 детей.
Уточняется, что с 22 по 28 сентября погибли три гражданских лица, в том числе два ребенка, еще 13 человек получили ранения, включая одного ребенка. Согласно инфографике, с начала года в регионе погибли 165 человек, а также пострадало 921 гражданское лицо.
26.09.2025
Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию
26 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Дарья Морозова
Вооруженные силы Украины
Украина
 
 
