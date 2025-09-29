https://ria.ru/20250929/dnr-2045174606.html

В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей

В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей - РИА Новости, 29.09.2025

В ДНР с 2014 года погибли не менее 9,8 тысячи мирных жителей

По меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:45:00+03:00

2025-09-29T16:45:00+03:00

2025-09-29T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. По меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. В Telegram-канале омбудсмена приводится инфографика, по данным которой с 2014 года в ДНР погибли 9800 гражданских, в том числе 249 детей, а пострадали 16 008, включая 1033 детей. Уточняется, что с 22 по 28 сентября погибли три гражданских лица, в том числе два ребенка, еще 13 человек получили ранения, включая одного ребенка. Согласно инфографике, с начала года в регионе погибли 165 человек, а также пострадало 921 гражданское лицо.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, украина