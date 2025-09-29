https://ria.ru/20250929/derevja-2045016624.html
В Рослесхозе рассказали, как привезти дрова из леса без нарушения закона
В Рослесхозе рассказали, как привезти дрова из леса без нарушения закона - РИА Новости, 29.09.2025
В Рослесхозе рассказали, как привезти дрова из леса без нарушения закона
Только упавшие в лесу деревья и ветки можно забирать на дачу для растопки печи, за рубку установлен штраф, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван...
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Только упавшие в лесу деревья и ветки можно забирать на дачу для растопки печи, за рубку установлен штраф, заявил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Мы много раз это разъясняли, что валежник, то есть все, что лежит в лесу, можно безопасно и бесплатно собирать, везти на дачу, топить ее дровами и так далее. Ключевое условие – нельзя бензопилой отделять ствол от корня. Все, что упало само – пожалуйста, забирайте", - сказал Советников.
В Рослесхозе рассказали, как привезти дрова из леса без нарушения закона
