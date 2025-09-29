СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе
СК возбудил уголовное дело после сообщений о травле в школе в самарском селе
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления в соцмедиа информации о противоправных действиях самарских школьников в отношении своего одноклассника, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области.
В СУСК России по региону сообщили со ссылкой на соцмедиа, что учащиеся школы в поселке Усть-Кинельский совершают противоправные действия в отношении своего сверстника, портят его имущество. Ситуация продолжается на протяжении длительного времени, при этом руководство школы якобы бездействует.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на маму пострадавшего, что ее сына регулярно избивают пять сверстников-одноклассников. Кроме того, они крадут его вещи из рюкзака и выбрасывают их в окно. Родители мальчика не могу перевести его в другую школу, потому что это единственное учебное учреждение в поселке.
"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК.
Областная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проводит собственную проверку по факту длительного конфликта семиклассников в школе. В надзорном ведомстве добавили, что ранее не получали обращений по этому поводу. При проверке прокуратура изучит работу администрации школы и деятельность органов и учреждений системы профилактики.