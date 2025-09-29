Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе - РИА Новости, 29.09.2025
17:19 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/delo-2045185099.html
СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе
СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе - РИА Новости, 29.09.2025
СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе
Следователи возбудили уголовное дело после появления в соцмедиа информации о противоправных действиях самарских школьников в отношении своего одноклассника,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:19:00+03:00
2025-09-29T17:19:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления в соцмедиа информации о противоправных действиях самарских школьников в отношении своего одноклассника, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области. В СУСК России по региону сообщили со ссылкой на соцмедиа, что учащиеся школы в поселке Усть-Кинельский совершают противоправные действия в отношении своего сверстника, портят его имущество. Ситуация продолжается на протяжении длительного времени, при этом руководство школы якобы бездействует. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на маму пострадавшего, что ее сына регулярно избивают пять сверстников-одноклассников. Кроме того, они крадут его вещи из рюкзака и выбрасывают их в окно. Родители мальчика не могу перевести его в другую школу, потому что это единственное учебное учреждение в поселке. "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК. Областная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проводит собственную проверку по факту длительного конфликта семиклассников в школе. В надзорном ведомстве добавили, что ранее не получали обращений по этому поводу. При проверке прокуратура изучит работу администрации школы и деятельность органов и учреждений системы профилактики.
россия
самарская область
происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о травле в единственной в самарском селе школе

СК возбудил уголовное дело после сообщений о травле в школе в самарском селе

Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САМАРА, 29 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления в соцмедиа информации о противоправных действиях самарских школьников в отношении своего одноклассника, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области.
В СУСК России по региону сообщили со ссылкой на соцмедиа, что учащиеся школы в поселке Усть-Кинельский совершают противоправные действия в отношении своего сверстника, портят его имущество. Ситуация продолжается на протяжении длительного времени, при этом руководство школы якобы бездействует.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на маму пострадавшего, что ее сына регулярно избивают пять сверстников-одноклассников. Кроме того, они крадут его вещи из рюкзака и выбрасывают их в окно. Родители мальчика не могу перевести его в другую школу, потому что это единственное учебное учреждение в поселке.
"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК.
Областная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проводит собственную проверку по факту длительного конфликта семиклассников в школе. В надзорном ведомстве добавили, что ранее не получали обращений по этому поводу. При проверке прокуратура изучит работу администрации школы и деятельность органов и учреждений системы профилактики.
Происшествия Россия Самарская область Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
