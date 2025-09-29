https://ria.ru/20250929/delo-2045006072.html

Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд

Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд - РИА Новости, 29.09.2025

Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд

Уголовное дело об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной в отношении четырех фигурантов поступило в Балашихинский городской суд Московской... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T03:14:00+03:00

2025-09-29T03:14:00+03:00

2025-09-29T11:13:00+03:00

шоубиз

происшествия

москва

йошкар-ола

тольятти

московский городской суд

лариса долина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990050771_0:0:3358:1889_1920x0_80_0_0_0350436541338b327e9275adcc74ea32.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уголовное дело об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной в отношении четырех фигурантов поступило в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Уголовное дело зарегистрировано 26 сентября 2025 года в отношении Каменецкого Артура Ильдаровича, Леонтьева Дмитрия Михайловича, Основа Андрея Дмитриевича, Цырульниковой Анжелы Николаевны", — указано в данных.Дата судебного заседания не назначена.Всем четверым предъявлено обвинение в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Они находятся в СИЗО.Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение — квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.​Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвертый соучастник, Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.В январе суд уже взыскивал в пользу Долиной средства по аналогичному иску, тогда речь шла о 69 миллионах рублей, ответчиками выступали два фигуранта уголовного дела. Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его. В начале сентября Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.

https://ria.ru/20250927/sud-2044741354.html

https://realty.ria.ru/20250908/dolina-2040426549.html

https://realty.ria.ru/20250908/dolina-2040397118.html

москва

йошкар-ола

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, московский городской суд, лариса долина