Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд
Шоубиз
 
03:14 29.09.2025 (обновлено: 11:13 29.09.2025)
Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уголовное дело об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной в отношении четырех фигурантов поступило в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Уголовное дело зарегистрировано 26 сентября 2025 года в отношении Каменецкого Артура Ильдаровича, Леонтьева Дмитрия Михайловича, Основа Андрея Дмитриевича, Цырульниковой Анжелы Николаевны", — указано в данных.Дата судебного заседания не назначена.Всем четверым предъявлено обвинение в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Они находятся в СИЗО.Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение — квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.​Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвертый соучастник, Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.В январе суд уже взыскивал в пользу Долиной средства по аналогичному иску, тогда речь шла о 69 миллионах рублей, ответчиками выступали два фигуранта уголовного дела. Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его. В начале сентября Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО
27 сентября, 06:17
Защита Лурье будет добиваться отмены решения по квартире певицы Долиной
8 сентября, 13:56
