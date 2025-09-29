https://ria.ru/20250929/deepseek-2045142570.html

DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели

DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели - РИА Новости, 29.09.2025

DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели

Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:53:00+03:00

2025-09-29T14:53:00+03:00

2025-09-29T14:53:00+03:00

технологии

китай

сша

великобритания

wechat

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_938f41d259612863fd17d22f9325e4d5.jpg

ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. Согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник в официальном аккаунте в соцсети WeChat, в новой версии была повышена эффективность обучения и умозаключений, а также снижена стоимость API. В заявлении отмечается, что выпуск новой модели стал "промежуточным шагом к новому поколению архитектуры". Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html

китай

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, китай, сша, великобритания, wechat, apple