https://ria.ru/20250929/deepseek-2045142570.html
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели - РИА Новости, 29.09.2025
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:53:00+03:00
2025-09-29T14:53:00+03:00
2025-09-29T14:53:00+03:00
технологии
китай
сша
великобритания
wechat
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_938f41d259612863fd17d22f9325e4d5.jpg
ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. Согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник в официальном аккаунте в соцсети WeChat, в новой версии была повышена эффективность обучения и умозаключений, а также снижена стоимость API. В заявлении отмечается, что выпуск новой модели стал "промежуточным шагом к новому поколению архитектуры". Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html
китай
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498990_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_969224fd15d738b3be6616a73d9dfdbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, сша, великобритания, wechat, apple
Технологии, Китай, США, Великобритания, WeChat, Apple
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
Китайская компания DeepSeek объявила о выпуске новой экспериментальной ИИ-модели