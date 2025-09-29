Рейтинг@Mail.ru
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/deepseek-2045142570.html
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели - РИА Новости, 29.09.2025
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:53:00+03:00
2025-09-29T14:53:00+03:00
технологии
китай
сша
великобритания
wechat
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_938f41d259612863fd17d22f9325e4d5.jpg
ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании. Согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник в официальном аккаунте в соцсети WeChat, в новой версии была повышена эффективность обучения и умозаключений, а также снижена стоимость API. В заявлении отмечается, что выпуск новой модели стал "промежуточным шагом к новому поколению архитектуры". Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html
китай
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498990_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_969224fd15d738b3be6616a73d9dfdbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, сша, великобритания, wechat, apple
Технологии, Китай, США, Великобритания, WeChat, Apple
DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели

Китайская компания DeepSeek объявила о выпуске новой экспериментальной ИИ-модели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Приложение DeepSeek. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 сен - РИА Новости. Китайская компания DeepSeek выпустила новую экспериментальную версию ИИ-модели - DeepSeek-V3.2-Exp, следует из заявления компании.
Согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник в официальном аккаунте в соцсети WeChat, в новой версии была повышена эффективность обучения и умозаключений, а также снижена стоимость API. В заявлении отмечается, что выпуск новой модели стал "промежуточным шагом к новому поколению архитектуры".
Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ
28 февраля, 12:08
 
ТехнологииКитайСШАВеликобританияWeChatApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала