Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение

Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение - РИА Новости, 29.09.2025

Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве превысило прежнее рекордное значение 29 сентября, которое составляло около 763 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Действительно, уже сегодня утром атмосферное давление превысило прежнее рекордное значение. Оно сейчас еще продолжает повышаться, поэтому окончательная цифра рекорда будет известна только к концу метеорологических суток, к 21.00 мск", - рассказала Позднякова. Синоптик уточнила, что прежний рекорд высокого атмосферного давления был установлен 29 сентября 2021 года, он составил 1017,2 гектопаскалей, это примерно 763 миллиметра ртутного столба. "Атмосферного давления и завтра будет рекордным, потому что завтра мы ожидаем давление 765 миллиметров ртутного столба, как и сегодня, то есть и завтра тоже будет перекрыт рекорд. Если сегодняшний рекорд принадлежал 2021 году, то завтрашний рекорд наблюдался очень давно, в 1942 году, когда максимальное атмосферное давление было 764 миллиметра ртутного столба. Так что два последних дня сентября отметятся рекордно высоким значением атмосферного давления", - подчеркнула Позднякова.

