Рейтинг@Mail.ru
Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/davlenie-2045108298.html
Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение
Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение - РИА Новости, 29.09.2025
Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение
Атмосферное давление в Москве превысило прежнее рекордное значение 29 сентября, которое составляло около 763 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:35:00+03:00
2025-09-29T13:35:00+03:00
москва
татьяна позднякова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве превысило прежнее рекордное значение 29 сентября, которое составляло около 763 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Действительно, уже сегодня утром атмосферное давление превысило прежнее рекордное значение. Оно сейчас еще продолжает повышаться, поэтому окончательная цифра рекорда будет известна только к концу метеорологических суток, к 21.00 мск", - рассказала Позднякова. Синоптик уточнила, что прежний рекорд высокого атмосферного давления был установлен 29 сентября 2021 года, он составил 1017,2 гектопаскалей, это примерно 763 миллиметра ртутного столба. "Атмосферного давления и завтра будет рекордным, потому что завтра мы ожидаем давление 765 миллиметров ртутного столба, как и сегодня, то есть и завтра тоже будет перекрыт рекорд. Если сегодняшний рекорд принадлежал 2021 году, то завтрашний рекорд наблюдался очень давно, в 1942 году, когда максимальное атмосферное давление было 764 миллиметра ртутного столба. Так что два последних дня сентября отметятся рекордно высоким значением атмосферного давления", - подчеркнула Позднякова.
https://ria.ru/20250929/sinoptik-2045022379.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение

Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение 29 сентября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве превысило прежнее рекордное значение 29 сентября, которое составляло около 763 миллиметров ртутного столба, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Действительно, уже сегодня утром атмосферное давление превысило прежнее рекордное значение. Оно сейчас еще продолжает повышаться, поэтому окончательная цифра рекорда будет известна только к концу метеорологических суток, к 21.00 мск", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что прежний рекорд высокого атмосферного давления был установлен 29 сентября 2021 года, он составил 1017,2 гектопаскалей, это примерно 763 миллиметра ртутного столба.
"Атмосферного давления и завтра будет рекордным, потому что завтра мы ожидаем давление 765 миллиметров ртутного столба, как и сегодня, то есть и завтра тоже будет перекрыт рекорд. Если сегодняшний рекорд принадлежал 2021 году, то завтрашний рекорд наблюдался очень давно, в 1942 году, когда максимальное атмосферное давление было 764 миллиметра ртутного столба. Так что два последних дня сентября отметятся рекордно высоким значением атмосферного давления", - подчеркнула Позднякова.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Вчера, 08:01
 
МоскваТатьяна ПоздняковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала