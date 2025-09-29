https://ria.ru/20250929/daniya-2045247790.html

В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ

В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2025

В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ

Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T21:40:00+03:00

2025-09-29T21:40:00+03:00

2025-09-29T21:40:00+03:00

в мире

дания

балтийское море

нидерланды

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026658996_358:0:2832:1391_1920x0_80_0_0_455cbfc0af475cfdbd99a8e803b42400.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2."Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в сообщении.В материале отмечается, что призыв напрямую связан с ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве Дании, и солдатам "приказано явиться как можно скорее".Ранее телеканал со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма сообщил, что истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне данных о якобы БПЛА, поступивших местной полиции. ВС Дании отказались комментировать эту ситуацию телеканалу.В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.

https://ria.ru/20250927/danija-2044759062.html

https://ria.ru/20250925/danija-2044235239.html

дания

балтийское море

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, балтийское море, нидерланды, сергей лавров, евросоюз, нато