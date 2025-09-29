Рейтинг@Mail.ru
В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2025
21:40 29.09.2025
В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ
В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2025
В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ
Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2. РИА Новости, 29.09.2025
в мире
дания
балтийское море
нидерланды
сергей лавров
евросоюз
нато
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2."Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в сообщении.В материале отмечается, что призыв напрямую связан с ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве Дании, и солдатам "приказано явиться как можно скорее".Ранее телеканал со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма сообщил, что истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне данных о якобы БПЛА, поступивших местной полиции. ВС Дании отказались комментировать эту ситуацию телеканалу.В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
дания
балтийское море
нидерланды
в мире, дания, балтийское море, нидерланды, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Дания, Балтийское море, Нидерланды, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ

TV2: ВС Дании срочно мобилизуют резервистов после сообщений о дронах

© AP Photo / Mindaugas KulbisДатские военные
Датские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Датские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2.
"Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в сообщении.
27 сентября, 10:30
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками
27 сентября, 10:30
В материале отмечается, что призыв напрямую связан с ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве Дании, и солдатам "приказано явиться как можно скорее".
Ранее телеканал со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма сообщил, что истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне данных о якобы БПЛА, поступивших местной полиции. ВС Дании отказались комментировать эту ситуацию телеканалу.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
25 сентября, 11:10
Дания обратилась к НАТО и ЕС для обсуждения инцидентов с дронами
25 сентября, 11:10
 
В миреДанияБалтийское мореНидерландыСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
