В Дании срочно мобилизуют резервистов, сообщили СМИ
Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Дании срочно мобилизуют резервистов из-за пролетов неопознанных дронов над территорией страны, передает телеканал TV2."Ряд военнослужащих из резерва были срочно призваны на службу", — говорится в сообщении.В материале отмечается, что призыв напрямую связан с ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве Дании, и солдатам "приказано явиться как можно скорее".Ранее телеканал со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма сообщил, что истребитель вооруженных сил Дании подняли над островом Борнхольм в Балтийском море на фоне данных о якобы БПЛА, поступивших местной полиции. ВС Дании отказались комментировать эту ситуацию телеканалу.В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
