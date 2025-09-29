https://ria.ru/20250929/daniya-2045011294.html

Компания Weibel установила радар у аэропорта Копенгагена в рамках противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, сообщило министерство... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Компания Weibel установила радар у аэропорта Копенгагена в рамках противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, сообщило министерство обороны Дании. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. 28 сентября власти Дании объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. "Власти и поставщики круглыми сутками работают, чтобы поспособствовать усилению противодействия дронам в Дании. В частности, (компания - ред.) Weibel установила радар XENTA-M5 у аэропорта Копенгагена", - говорится в сообщении министерства в соцсети X. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - режиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

