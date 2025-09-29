Рейтинг@Mail.ru
У аэропорта Копенгагена установили радар в рамках борьбы с БПЛА - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 29.09.2025 (обновлено: 05:02 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/daniya-2045011294.html
У аэропорта Копенгагена установили радар в рамках борьбы с БПЛА
У аэропорта Копенгагена установили радар в рамках борьбы с БПЛА - РИА Новости, 29.09.2025
У аэропорта Копенгагена установили радар в рамках борьбы с БПЛА
Компания Weibel установила радар у аэропорта Копенгагена в рамках противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, сообщило министерство... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T04:43:00+03:00
2025-09-29T05:02:00+03:00
копенгаген
дания
россия
метте фредериксен
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Компания Weibel установила радар у аэропорта Копенгагена в рамках противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, сообщило министерство обороны Дании. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. 28 сентября власти Дании объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. "Власти и поставщики круглыми сутками работают, чтобы поспособствовать усилению противодействия дронам в Дании. В частности, (компания - ред.) Weibel установила радар XENTA-M5 у аэропорта Копенгагена", - говорится в сообщении министерства в соцсети X. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - режиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://ria.ru/20250929/norvegija-2045010191.html
https://ria.ru/20250929/bpla-2045005956.html
копенгаген
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
копенгаген, дания, россия, метте фредериксен, дмитрий песков
Копенгаген, Дания, Россия, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков
У аэропорта Копенгагена установили радар в рамках борьбы с БПЛА

Минобороны Дании установило радар у аэропорта Копенгагена в рамках борьбы с БПЛА

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Компания Weibel установила радар у аэропорта Копенгагена в рамках противодействия БПЛА на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, сообщило министерство обороны Дании.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. 28 сентября власти Дании объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: в Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА
Вчера, 04:27
"Власти и поставщики круглыми сутками работают, чтобы поспособствовать усилению противодействия дронам в Дании. В частности, (компания - ред.) Weibel установила радар XENTA-M5 у аэропорта Копенгагена", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - режиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Истребитель F-16 ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: истребитель ВС Дании был поднят в воздух на фоне сообщений о БПЛА
Вчера, 03:11
 
КопенгагенДанияРоссияМетте ФредериксенДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала