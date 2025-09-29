https://ria.ru/20250929/chp-2045166166.html
Напавший на педагогов сам отчислился из архангельского техникума в апреле
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Юноша, задержанный за нападение на двух преподавателей архангельского техникума, после учебных неудач брал академический отпуск, восстановился на первый курс, но, не сдав долги, в конце концов сам отчислился, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин.
"Он поступил, у него были долги. Он не сдал переходные экзамены. Ему было дано время, чтобы он эти экзамены сдал, но к началу нового учебного года он этого не сделал. Он взял с сентября 2024 года академический отпуск. В январе текущего года он пришел в учреждение, в техникум, и восстановился на 1 курс, не сдав долги", - рассказал Мелехин.
По словам и.о. министра, с января юноша восстановился на первый курс обучения.
"И с апреля, когда ему исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении по собственному желанию", - пояснил министр.
Он также отметил, что в техникуме в период учебы юноши знали о его замкнутости, он был "на особом учете".
Как сообщали в региональном следственном управлении СК РФ
, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске
, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.