Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали - РИА Новости, 29.09.2025
15:18 29.09.2025 (обновлено: 17:10 29.09.2025)
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали
Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:18:00+03:00
2025-09-29T17:10:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург

свердловская область
екатеринбург
Новости
ru-RU
происшествия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали

Экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова госпитализировали

© Фото : Свердловская область/TelegramОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - рассказала адвокат.
В понедельник Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она сообщила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
Олег Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области.
Экс-супругу Чемезова Елену 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, своей вины она не признает.
Двадцать третьего сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела
5 апреля, 01:16
 
Происшествия
 
 
