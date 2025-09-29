https://ria.ru/20250929/chp-2045152104.html

Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали

Бывшего вице-губернатора Свердловской области госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, подозреваемого в мошенничестве, госпитализируют в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова."Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания. Мы следствие предупреждали", - рассказала адвокат.В понедельник Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она сообщила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.Олег Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области.Экс-супругу Чемезова Елену 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, своей вины она не признает.Двадцать третьего сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

