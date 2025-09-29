https://ria.ru/20250929/chp-2045132039.html
Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении
Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении - РИА Новости, 29.09.2025
Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении
Студент архангельского техникума рассказал РИА Новости, что после нападения на преподавателя он вызвал полицию. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:34:00+03:00
2025-09-29T14:34:00+03:00
2025-09-29T14:34:00+03:00
происшествия
россия
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_4e7066c57a6580323e28df13f4fe977a.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Студент архангельского техникума рассказал РИА Новости, что после нападения на преподавателя он вызвал полицию. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. По словам собеседника агентства, все произошло стремительно. "Он быстро забежал, ударил ножом учителя и сразу убежал в коридор. Ребята погнались за ним, а я стал звонить в полицию", - рассказал студент.
https://ria.ru/20250908/kemerovo-2040359424.html
россия
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_9:0:1280:953_1920x0_80_0_0_0920e0fc0891ef81c158076d2fe9906c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельск
Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении
Студент из Архангельска рассказал, как вызвал полицию после нападения в колледже