Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении - 29.09.2025
14:34 29.09.2025
Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении
происшествия
россия
архангельск
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Студент архангельского техникума рассказал РИА Новости, что после нападения на преподавателя он вызвал полицию. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. По словам собеседника агентства, все произошло стремительно. "Он быстро забежал, ударил ножом учителя и сразу убежал в коридор. Ребята погнались за ним, а я стал звонить в полицию", - рассказал студент.
россия
архангельск
происшествия, россия, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельск
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Студент архангельского техникума рассказал РИА Новости, что после нападения на преподавателя он вызвал полицию.
Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
По словам собеседника агентства, все произошло стремительно.
"Он быстро забежал, ударил ножом учителя и сразу убежал в коридор. Ребята погнались за ним, а я стал звонить в полицию", - рассказал студент.
Происшествия Россия Архангельск
 
 
