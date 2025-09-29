https://ria.ru/20250929/chp-2045132039.html

Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении

Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении - РИА Новости, 29.09.2025

Студент архангельского техникума рассказал подробности о нападении

Студент архангельского техникума рассказал РИА Новости, что после нападения на преподавателя он вызвал полицию. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Студент архангельского техникума рассказал РИА Новости, что после нападения на преподавателя он вызвал полицию. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. По словам собеседника агентства, все произошло стремительно. "Он быстро забежал, ударил ножом учителя и сразу убежал в коридор. Ребята погнались за ним, а я стал звонить в полицию", - рассказал студент.

